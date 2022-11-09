Однако многие жители Ростова посетовали, что не услышали сирен оповещения. Качество звука, по их мнению, оставляет желать лучшего. На слишком тихий тревожный сигнал жаловались и в густонаселенных районах города, и на окраинах частного сектора. Также ростовчане отмечали, что услышать вой сирен, сидя в квартире, можно только обладая очень острым слухом. Более того, многие заявили, что не видели по ТВ обещанной информации об учениях.