Топовая трезвость
Власти Ростовской области сообщили, что регион является одним из самых малопьющих в России. Область вошла в топ-10 субъектов страны по наименьшему употреблению алкоголя.
Главным показателем при составлении рейтинга являлись продажи алкоголя. Учитывалась статистика за третий квартал 2022 года. Ростовская область заняла десятое место в общероссийском рейтинге и второе в рейтинге ЮВО, уступив Калмыкии.
Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев, комментируя рейтинг, выразил надежду, что все больше людей задумаются об отказе от алкоголя и начнут вести здоровый образ жизни.
Тихая тревога
В среду 9 ноября в Ростове проводились учения по гражданской обороне, включавшие в себя проверку систем оповещения населения. Тревожные сирены должны были сработать на территории всей области.
Однако многие жители Ростова посетовали, что не услышали сирен оповещения. Качество звука, по их мнению, оставляет желать лучшего. На слишком тихий тревожный сигнал жаловались и в густонаселенных районах города, и на окраинах частного сектора. Также ростовчане отмечали, что услышать вой сирен, сидя в квартире, можно только обладая очень острым слухом. Более того, многие заявили, что не видели по ТВ обещанной информации об учениях.
Власти пока не подводили итоги учений гражданской обороны и не комментировали жалобы ростовчан.
Финал строительства Западной хорды
Минтранс Ростовской области доложил, что в регионе началось строительство завершающего участка Ростовского транспортного кольца — Западной хорды.
Взведение Западной хорды позволит вывести поток транзитного транспорта за границы Ростова. Общая протяженность трассы составит 12 километров. На масштабный проект было выделено более 15 миллиардов рублей, из них успели освоить уже порядка 950 миллионов.
Первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин заявил, что строительство Западной хорды станет толчком к развитию прилегающих территорий и обеспечит транспортное сообщение Левенцовского и Кумженского микрорайонов с другими частями Ростова.
Также стало известно, что весной следующего года власти проведут работы по переустройству территорий, попадающих в зону возведения Западной хорды.