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Posted 9 ноября 2022, 09:05

Published 9 ноября 2022, 09:05

Modified 9 ноября 2022, 09:07

Updated 9 ноября 2022, 09:07

Ростовчанин вынес из дома бывшей жены все золото из мести за разбитое сердце

Видели глаза, что руки брали: судимый ростовчанин вынес из дома экс-жены все золото

9 ноября 2022, 09:05
Фото: 1MI.

Ростовчанин вынес из дома бывшей жены все золото из мести за разбитое сердце

В Ростове полиция задержала местного жителя, подозреваемого в краже золотых украшений, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В Отдел полиции № 7 Ростова обратилась ростовчанка, которая заявила о пропаже своего золота на сумму более 100 тысяч рублей. Женщина хотела надеть одно из украшений, но в итоге не нашла ни одно из них.  

В результате поисков сотрудники угрозыска задержали бывшего мужа потерпевшей, который был судим за кражу.

В полиции выяснили, что 33-летний ростовчанин захотел отомстить бывшей жене,  воспользовался дубликатом ключей от квартиры женщины и проник в ее жилье, после чего выкрал все золото, сдал его в ломбард, а деньги потратил на свои нужды.

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Теперь в отношении мужчины завели дело о краже, ему запрещен выезд из города. 

Ранее в сентябре другая ростовчанка также лишилась золота из–за обиды бывшего возлюбленного, который хотел помириться, но решил обогатиться.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Преступность#Происшествия
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