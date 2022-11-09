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Власти Ростовской области пояснили, почему не все тревожные сирены сработали 9 ноября

9 ноября 16:23
Фото: wikipedia.org

Часть сирен в Ростовской области не сработала при проверках из-за технических проблем

В департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС рассказали об итогах учениях гражданской обороны, сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

В среду 9 ноября в Ростовской области прошли учения гражданской обороны, включавшие в себя, в том числе, проверку систем экстренного оповещения населения. Это делалось для определения готовности оборудования и каналов связи.

В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций напомнили, что в течение года из-за федеральных запретов такие проверки не проводились.

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В ходе учений власти выявили ряд несработавших тревожных сирен, также на отдельных участках был снижен уровень их звучания. Уточняется, что причиной этого являются технические проблемы.

Сейчас сотрудники ДПЧС Ростовской области занимаются устранением выявленных неполадок. 

Ранее ростовчане жаловались, что не услышали тревожных сирен 9 ноября.

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#Общество#Новости#Ростовская область#Виктория Прутковская
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