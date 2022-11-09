В своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок сообщил о бойцах, которые, дескать, подорвались на мине и попали в госпиталь в Ростове. В тексте отмечено, что их попросили покинуть госпиталь с недолеченными ранениями.
К своему посту военкор приложил скрин сообщения одного из бойцов, в котором он сообщил, что их исключили из списков части для выполнения задач в зоне СВО по причине их отказов. "Короче, в 500-е записали", - следует из размещенного автором изображения.
«Мужики раненые ночевали на остановке, их кинули с выплатами, с нормальным лечением. А также записали в дезертиры», — говорится в публикации.
Ниже в тексте автор написал, что нужно найти всех, кто вредит России и армии изнутри.
Официальной информации об этом не появлялось, сейчас она уточняется. Не исключено, что это могут быть провокации со стороны Украины.
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