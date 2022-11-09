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Военкор рассказал о раненных в СВО бойцах, вынужденных ночевать на улице Ростова

9 ноября 11:46
Фото: 1MI

Раненные на СВО добровольцы вынуждены были ночевать на улице в Ростове

Раненых в спецоперации бойцов БАРСа якобы выписали недолеченными из госпиталя в Ростове без средств к существованию, людям пришлось ночевать на остановке общественного транспорта, говорится в Telegram-канале Vоенкор Котенок Z.

В своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок сообщил о бойцах, которые, дескать, подорвались на мине и попали в госпиталь в Ростове. В тексте отмечено, что их попросили покинуть госпиталь с недолеченными ранениями.

К своему посту военкор приложил скрин сообщения одного из бойцов, в котором он сообщил, что их исключили из списков части для выполнения задач в зоне СВО по причине их отказов. "Короче, в 500-е записали", - следует из  размещенного автором изображения.

«Мужики раненые ночевали на остановке, их кинули с выплатами, с нормальным лечением. А также записали в дезертиры», — говорится в публикации.

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Ниже в тексте автор написал, что нужно найти всех, кто вредит России и армии изнутри.

Официальной информации об этом не появлялось, сейчас она уточняется. Не исключено, что это могут быть провокации со стороны Украины.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Происшествия
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