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Жители в Ростове-на-Дону заявили, что не слышали сработавших сирен днем 9 ноября

9 ноября 08:19
Часть жителей Ростова-на-Дону не услышала сработавших сирен оповещения населения, сообщили они RostovGazeta.

Напомним, что днем в среду, 9 ноября, проводятся проверки систем оповещения. Их организовали по всей области.

Но горожане рассказали корреспонденту, что качество звука оставляет желать лучшего.

«Я живу в густонаселенном районе, рядом три школы и столько же детских садов в радиусе 400 метров. Звук был слишком далеко, на западе города, и в Александровке сирены слышно было только людям с острым слухом», — сообщила читательница издания.

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«А Военвед отделен от Ростова? Ничего не было слышно», — заявляют ростовчане. Они добавляют, что при закрытых окнах звука сирен нет.

«Можно сделать вывод, что сирена орет только в центре и все. На телевидении и по радио информации нет», — рассказали горожане.

«В районе площади Ленина, если сидеть в квартире, то ничего не слышно», — отмечают местные жители. 

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Сирена#Оповещение
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