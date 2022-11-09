Напомним, что днем в среду, 9 ноября, проводятся проверки систем оповещения. Их организовали по всей области.
Но горожане рассказали корреспонденту, что качество звука оставляет желать лучшего.
«Я живу в густонаселенном районе, рядом три школы и столько же детских садов в радиусе 400 метров. Звук был слишком далеко, на западе города, и в Александровке сирены слышно было только людям с острым слухом», — сообщила читательница издания.
«А Военвед отделен от Ростова? Ничего не было слышно», — заявляют ростовчане. Они добавляют, что при закрытых окнах звука сирен нет.
«Можно сделать вывод, что сирена орет только в центре и все. На телевидении и по радио информации нет», — рассказали горожане.
«В районе площади Ленина, если сидеть в квартире, то ничего не слышно», — отмечают местные жители.