Начальник Управления МВД России по Ростову Сергей Шпак привел статистику совершенных преступлений. За последнее время снизилось число совершенных преступлений на 16,2%.
В городе стало меньше краж, грабежей, мошенничеств. В октябре удалось задержать двух убийц, а также пятерых угонщиков.
За месяц задержали 62 преступников, находящихся в федеральном розыске. Остается найти еще 425 человек, совершивших преступления.
«Задержан местный житель за развратные действия в отношении малолетнего. Возбудили уголовное дело, фигуранта заключили под стражу», — уточнил Шпак.
Ранее другого ростовчанина посадили на 16 лет за интимную переписку со школьницами.