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Жителя в Ростове-на-Дону арестовали за надругательство над ребенком

9 ноября 07:26
Фото: unsplash.com
В Ростове-на-Дону задержали мужчину за развратные действия в отношении ребенка, прозвучало на заседании в мэрии.

Начальник Управления МВД России по Ростову Сергей Шпак привел статистику совершенных преступлений. За последнее время снизилось число совершенных преступлений на 16,2%. 

В городе стало меньше краж, грабежей, мошенничеств. В октябре удалось задержать двух убийц, а также пятерых угонщиков. 

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За месяц задержали 62 преступников, находящихся в федеральном розыске. Остается найти еще 425 человек, совершивших преступления.

«Задержан местный житель за развратные действия в отношении малолетнего. Возбудили уголовное дело, фигуранта заключили под стражу», — уточнил Шпак. 

Ранее другого ростовчанина посадили на 16 лет за интимную переписку со школьницами.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Илья Протвинов
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