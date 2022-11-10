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Адвоката осудили в Волгодонске за обман попавшегося на краже клиента

Вчера, 05:35
Фото: 1MI
В Волгодонске огласили приговор адвокату, который под видом помощи обманул клиента, сообщили в УСКР по региону.


В 2020 году адвокат сообщил мужчине, что тот может избежать наказания за кражу. За эту помощь он попросил 480 тысяч рублей. 

В результате адвокат получил деньги, потратил на себя, но помогать не стал. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. 

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Фигурант признал вину и возместил сумму ущерба. Суд приговорил его к 2,5 года заключения условно, это решение не вступило в законную силу. 

Ранее появилась информация, что жена ростовского актера Жигунова судится со своим приморским адвокатом по разводу. 


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