Адвоката осудили в Волгодонске за обман попавшегося на краже клиента

В 2020 году адвокат сообщил мужчине, что тот может избежать наказания за кражу. За эту помощь он попросил 480 тысяч рублей.
В результате адвокат получил деньги, потратил на себя, но помогать не стал. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Фигурант признал вину и возместил сумму ущерба. Суд приговорил его к 2,5 года заключения условно, это решение не вступило в законную силу.
Ранее появилась информация, что жена ростовского актера Жигунова судится со своим приморским адвокатом по разводу.