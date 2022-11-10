rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Алексей Логвиненко поздравил сотрудников ППС Ростова с профессиональным праздником

Вчера, 16:25
Фото: администрация Ростова
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко посетил сегодня 10 ноября ростовский полк патрульно-постовой службы полиции. Целью его визита стало поздравление полицейских с их профессиональным праздником, сообщили RostovGazeta в пресс-службе мэрии Ростова.

Служба и опасна, и трудна

 

Много лет полицейские  России отмечают 10 ноября свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Поздравление сплоченного коллектива ППС с этим знаменательным днем и стало целью визита главы администрации города Алексея Логвиненко в ростовский полк патрульно-постовой службы.

Патрульно-постовая служба Ростова — это одно из ключевых подразделений полиции. Здесь самоотверженно несут свою службу более 500 человек.

По словам экспертов, это одно из  ключевых подразделений полиции. Ведь ни для кого не секрет, что наряды ППС всегда первыми спешат на помощь ростовчанам, которые сталкиваются с противоправными действиями.

Патрульно-постовая служба полиции всегда находится на передовой линии противодействия преступности и терроризму. Ее сотрудники отмечены и в «горячих точках». Например, более 175 человек человек принимали участие в боевых действиях в Северной Осетии и Чеченской республике.

Фото: администрация Ростова

От слаженной и решительной работы сотрудников ППС зависит безопасность каждого жителя донской столицы. Эти героические люди ежедневно рискуют жизнью, достойно выполняя свои служебные обязанности. Плечом к плечу с ними обеспечивают порядок в городе и ростовчане — добровольная народная дружина, которая насчитывает свыше 200 человек.

«Вы настоящие бойцы, на которых город может положиться как в мирное время, так и в непростые периоды истории, когда требуется консолидация всего общества», — подчеркнул в поздравлении коллектива полицейских глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Под надежной защитой

 

Минутой молчания в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации почтили всех ростовских полицейских, которые погибли при исполнении служебного долга. К мемориальной доске были возложены цветы.

Отличившимся при исполнении службы сотрудникам полка ППС были вручены подарки и заслуженные награды —  знаки «За ратную службу», благодарности от главы города.

«От имени всех ростовчан выражаю особую признательность ветеранам и благодарю действующих сотрудников за стойкость и преданное служение делу. Желаю безупречной службы, верности Отечеству, присяге и долгу», — пожелал коллективу ППС Алексей Логвиненко, отметив самоотверженную службу блюстителей порядка.

Алексей Логвиненко заявил об эффективности борьбы с незаконными объектами торговли
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta сообщала, что в донской столице делается все возможное для обеспечения максимальной безопасности жителей Ростова. На въездах в город организовано 11 новых постов, на которых проводятся досмотры и проверки транспорта. К дежурству привлечены дополнительные экипажи ДПС и ППС. На усиленный режим службы переведены подразделения Росгвардии. Кроме того, с 24 февраля полицейские патрулируют улицы Ростова в бронежилетах и касках. А в районе границы силовиков вооружили автоматическим оружием.

Читайте также:
Алексей Логвиненко встретился с представителями национально-культурных объединенийАлексей Логвиненко принял участие в возложении цветов к памятнику Елизавете ПетровнеАлексей Логвиненко подчеркнул важность передачи городу электробусов
#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12