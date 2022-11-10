Ранее RostovGazeta сообщала, что в донской столице делается все возможное для обеспечения максимальной безопасности жителей Ростова. На въездах в город организовано 11 новых постов, на которых проводятся досмотры и проверки транспорта. К дежурству привлечены дополнительные экипажи ДПС и ППС. На усиленный режим службы переведены подразделения Росгвардии. Кроме того, с 24 февраля полицейские патрулируют улицы Ростова в бронежилетах и касках. А в районе границы силовиков вооружили автоматическим оружием.