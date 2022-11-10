Служба и опасна, и трудна
Много лет полицейские России отмечают 10 ноября свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Поздравление сплоченного коллектива ППС с этим знаменательным днем и стало целью визита главы администрации города Алексея Логвиненко в ростовский полк патрульно-постовой службы.
Патрульно-постовая служба Ростова — это одно из ключевых подразделений полиции. Здесь самоотверженно несут свою службу более 500 человек.
По словам экспертов, это одно из ключевых подразделений полиции. Ведь ни для кого не секрет, что наряды ППС всегда первыми спешат на помощь ростовчанам, которые сталкиваются с противоправными действиями.
Патрульно-постовая служба полиции всегда находится на передовой линии противодействия преступности и терроризму. Ее сотрудники отмечены и в «горячих точках». Например, более 175 человек человек принимали участие в боевых действиях в Северной Осетии и Чеченской республике.
От слаженной и решительной работы сотрудников ППС зависит безопасность каждого жителя донской столицы. Эти героические люди ежедневно рискуют жизнью, достойно выполняя свои служебные обязанности. Плечом к плечу с ними обеспечивают порядок в городе и ростовчане — добровольная народная дружина, которая насчитывает свыше 200 человек.
«Вы настоящие бойцы, на которых город может положиться как в мирное время, так и в непростые периоды истории, когда требуется консолидация всего общества», — подчеркнул в поздравлении коллектива полицейских глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Минутой молчания в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации почтили всех ростовских полицейских, которые погибли при исполнении служебного долга. К мемориальной доске были возложены цветы.
Отличившимся при исполнении службы сотрудникам полка ППС были вручены подарки и заслуженные награды — знаки «За ратную службу», благодарности от главы города.
«От имени всех ростовчан выражаю особую признательность ветеранам и благодарю действующих сотрудников за стойкость и преданное служение делу. Желаю безупречной службы, верности Отечеству, присяге и долгу», — пожелал коллективу ППС Алексей Логвиненко, отметив самоотверженную службу блюстителей порядка.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в донской столице делается все возможное для обеспечения максимальной безопасности жителей Ростова. На въездах в город организовано 11 новых постов, на которых проводятся досмотры и проверки транспорта. К дежурству привлечены дополнительные экипажи ДПС и ППС. На усиленный режим службы переведены подразделения Росгвардии. Кроме того, с 24 февраля полицейские патрулируют улицы Ростова в бронежилетах и касках. А в районе границы силовиков вооружили автоматическим оружием.