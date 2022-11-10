Депутаты «ЕР» донского парламента передали внедорожники бойцам СВО

«Автомобили нужно было передать как можно быстрее — до начала распутицы. У ребят есть проблемы с транспортом, который будет хорошо справляться со своими задачами в экстремальных условиях. Поэтому мы решили помочь, чем можем», — рассказал Владимир Ревенко.