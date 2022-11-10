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Депутаты «ЕР» донского парламента передали внедорожники бойцам СВО

Вчера, 14:19
Фото: Законодательное собрание Ростовской области
Транспорт отправлен на территорию Донецкой народной республики. В него также загрузили теплые вещи, продукты питания, элементы специальной амуниции и другие подарки, собранные депутатами областного парламента и волонтерами «Единой России».

Колонну сопровождал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Владимир Ревенко. Две новых Lada Niva Travel помогут бойцам инженерных войск, несущим службу на южном направлении специальной военной операции.

«Автомобили нужно было передать как можно быстрее — до начала распутицы. У ребят есть проблемы с транспортом, который будет хорошо справляться со своими задачами в экстремальных условиях. Поэтому мы решили помочь, чем можем», — рассказал Владимир Ревенко.

О необходимости направить усилия депутатов на помощь участникам боевых действий и их семьям заявил ранее председатель ЗС РО, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. 

Это не первая партия помощи, доставленная в зону проведения СВО от депутатов Ростовской области. Ранее в стрелковый полк, где сражается депутат Законодательного Собрания РО Максим Гелас, уже передали три автомобиля, квадрокоптеры, рации и другие вещи.

В Ростовской области работает волонтерский центр «Единой России» по поддержке мобилизованных и членов их семей, обратиться в него можно по телефону (863) 2-918-918.

#Анна Петрова
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