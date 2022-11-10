Депутаты «ЕР» донского парламента передали внедорожники бойцам СВО

Колонну сопровождал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Владимир Ревенко. Две новых Lada Niva Travel помогут бойцам инженерных войск, несущим службу на южном направлении специальной военной операции.
«Автомобили нужно было передать как можно быстрее — до начала распутицы. У ребят есть проблемы с транспортом, который будет хорошо справляться со своими задачами в экстремальных условиях. Поэтому мы решили помочь, чем можем», — рассказал Владимир Ревенко.
О необходимости направить усилия депутатов на помощь участникам боевых действий и их семьям заявил ранее председатель ЗС РО, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Это не первая партия помощи, доставленная в зону проведения СВО от депутатов Ростовской области. Ранее в стрелковый полк, где сражается депутат Законодательного Собрания РО Максим Гелас, уже передали три автомобиля, квадрокоптеры, рации и другие вещи.
В Ростовской области работает волонтерский центр «Единой России» по поддержке мобилизованных и членов их семей, обратиться в него можно по телефону (863) 2-918-918.