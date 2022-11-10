В августе этого года главе Белокалитвинского района Ростовской области Ольге Мельниковой вынесли приговор по громкому делу о водонапорных башнях. Ее обвиняли в превышении должностных полномочий. В 2017 году Мельникова подписала акты приема-передачи муниципалитету шести водонапорных башен без предварительного принятия их приемочной комиссией. В результате башни оказались не пригодны для подачи воды, а права жителей Белокалитвинского района на качественные и безопасные жилищно-коммунальные услуги были нарушены. Ущерб, нанесенный чиновницей, оценивался в 2,5 миллиона рублей.
Однако в суде Мельникову признали невиновной, так как не нашли в ее действиях состава преступления. С ее счетов сняли арест, суд дал ей право на реабилитацию.
Столь гуманным решением оказался недоволен заместитель генпрокурора по ЮФО Андрей Кикоть, уточняет «Блокнот». Он обратился в кассационный суд в Краснодаре, который, в свою очередь, отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение в городской суд Белой Калитвы.
Ранее по тому же делу о водонапорных башнях коллегу Мельниковой главу Дубовского района Наталью Кириллову суд оштрафовал на 40 тысяч рублей. Эту же сумму штрафа заплатил другой фигурант дела, бывший замглавы Верхнедонского района Григорий Насонов. Он также принимал и оплачивал башни, оказавшиеся непригодными для использования.