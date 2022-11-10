В августе этого года главе Белокалитвинского района Ростовской области Ольге Мельниковой вынесли приговор по громкому делу о водонапорных башнях. Ее обвиняли в превышении должностных полномочий. В 2017 году Мельникова подписала акты приема-передачи муниципалитету шести водонапорных башен без предварительного принятия их приемочной комиссией. В результате башни оказались не пригодны для подачи воды, а права жителей Белокалитвинского района на качественные и безопасные жилищно-коммунальные услуги были нарушены. Ущерб, нанесенный чиновницей, оценивался в 2,5 миллиона рублей.