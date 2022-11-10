«Масштаб нынешней повестки понуждает как никогда ранее объединить все здоровые силы общества, чтобы ответ стал наиболее точным, сильным, правильным и действительно решал проблемные вопросы», — заявил митрополит Меркурий.

Все участники заседания сошлись во мнении, что молодое поколение дончан необходимо растить на подвигах именитых предков. Поэтому следующий год в Ростовской области будет назван годом атамана Платова — соответствующий указ уже подписан. В 2023 году известному на всю страну атаману исполнится 270 лет со дня рождения, что по мнению спикеров, еще сильнее сплотит дончан вокруг истории родного края.