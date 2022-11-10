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Губернатор Василий Голубев принял участие в Димитриевских образовательных чтениях

Вчера, 15:48
Фото: donland.ru
Участники XXVII Димитриевских чтений определили вектора движения региона в противостоянии глобальным вызовам.

Сегодня в конгресс-холле ДГТУ завершились XXVII Димитриевские образовательные чтения. В этот раз тема коснулась глобальных вызовов современности и духовного выбора человека. В итоговом пленарном заседании приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель ЗС РО Александр Ищенко и глава Донской митрополии Меркурий.

Пленарное заседание проходило в нестандартном формате, который являлся логическим продолжением государственных конфессиональных отношений, складывающихся годами на Дону. Тем не менее участникам удалось найти точки соприкосновения и определить пути решения проблем, которые существуют в обществе и угрожают нравственному здоровью дончан.

Выступление губернатора Ростовской области Василия Голубева
Фото: donland.ru

Как пояснил председатель ЗС РО Александр Ищенко, идея сделать площадку диалога более доступной для общества принадлежала губернатору Ростовской области. Именно Василий Голубев высказался за приглашение к обсуждению глав районных администраций, председателей городских дум и районных собраний. Это было сделано для совместного понимания и определения вектора движения региона, а также смыслов и задач, которые необходимо решать сообща в ответ на вызовы, стоящие перед нашей страной. 
Более подробно о задачах региона в период глобальных вызовов и о роли Димитриевских чтений, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Димитриевские чтения определяют вектор образовательно-воспитательного процесса на предстоящий год. Они направлены на развитие преемственности поколений, сохранение традиционных семейных ценностей и национальных идеалов. Все это не раз помогало нашей стране отстаивать свое право на суверенитет. Это имеет особое значение сегодня, когда мы проживаем период глобальных вызовов», — подчеркнул губернатор.

председатель ЗС РО Александр Ищенко
Фото: donland.ru

Глава региона также добавил, что глобальные вызовы способны терять свой масштаб, если им противостоит общество с верой, национальными интересами и твердыми моральными основами. Такое общество в состоянии извлекать уроки из любых, даже крайне неблагоприятных обстоятельств.

О вызовах современности говорил и глава Донской митрополии. По его словам, современные вызовы заставляют задуматься каждого о духовном смысле происходящего вокруг, вне зависимости от его желаний.

«Масштаб нынешней повестки понуждает как никогда ранее объединить все здоровые силы общества, чтобы ответ стал наиболее точным, сильным, правильным и действительно решал проблемные вопросы», — заявил митрополит Меркурий.
Все участники заседания сошлись во мнении, что молодое поколение дончан необходимо растить на подвигах именитых предков. Поэтому следующий год в Ростовской области будет назван годом атамана Платова — соответствующий указ уже подписан. В 2023 году известному на всю страну атаману исполнится 270 лет со дня рождения, что по мнению спикеров, еще сильнее сплотит дончан вокруг истории родного края.

Стоит также отметить, что в силу своего географического расположения и культурного наследия, Ростовская область по-прежнему считается одним из опорных регионов России. Она один из ближайших субъектов к новым областям, недавно вошедшими в состав нашей страны. Ростовская область ежедневно выполняет масштабные задачи — будь это прием людей, въезжающих с территории боевых действий, или доставка и комплектование самых разнообразных грузов и помощи. И здесь патриотические настроения опираются на вековой фундамент духовных православных ценностей: веру, патриотизм, трудолюбие, любовь к своему Отечеству.

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#Политика#Ростовская область
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