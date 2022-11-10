Как вести себя на фондовом рынке?

Что стоит делать в рамках сложившейся рыночной конъюнктуры, а чего, напротив, делать не стоит? Об этом мы поговорили с аналитиком Freedom Finance Global Владимиром Черновым.
- Какова сейчас ситуация на российских биржевых площадках? Изменилось ли поведение отечественных участников торгов за последние месяцы или недели?
Согласно последним данным, количество частных инвесторов на Московской Бирже превысило 22 млн, это почти на полмиллиона больше в сравнении с прошлым релизом. Но подходы физлиц к инвестированию, конечно, меняются, это отмечают многие профучастники. Например, сейчас увеличилась доля тех, кто предпочитает пересидеть период высокой волатильности в более консервативных облигациях. Недавно Минфин провел два успешных аукциона долговых бумаг на 60 млрд руб., при этом очень большим спросом пользовались флоутеры.
Однако облигации — не лучший выбор в условиях повышенной инфляции, поэтому интерес к акциям российских эмитентов тоже сохраняется. Но на МосБирже очень мало инструментов в сравнении с глобальными площадками, поэтому инвесторы тянутся к американскому фондовому рынку: там и выбор больше, и ликвидность.
Еще одним важным изменением в поведении физических лиц на бирже стало их повышенное внимание к оценке кастодиальных рисков. Если до 2022 года инвестору было все равно, в каком депозитарии хранятся его бумаги, то сейчас клиенты очень пристально изучают, как работает брокер, какая у него инфраструктура, где лежат приобретенные инструменты.
- Что можно посоветовать физлицам в сложившейся ситуации, когда активы 5 млн клиентов на сумму 320 млрд руб. оказались заморожены, а Банк России фактически запретил неквалам торговать иностранными ценными бумагами эмитентов из недружественных стран?
Логичным шагом, на мой взгляд, стало бы открытие счета в зарубежной брокерской компании, зарегистрированной в дружественной юрисдикции. Сейчас многие россияне выбирают для этих целей Казахстан, что вполне оправдано. Эта страна стала в 2022 году новым финансовым хабом в СНГ. В итоге в ней активно развивается брокерская и банковская инфраструктура, которая привлекает инвесторов. Например, в сентябре число переводов из России в Казахстан выросло в 10 раз: было совершено 103 тыс. транзакций на 36 млрд тенге (4,8 млрд руб.). То есть наши соотечественники активно выводят деньги за пределы РФ. Но тут встает логичный вопрос: что с этими деньгами делать? Депозит — не особенно привлекательный вариант в условиях двузначной инфляции, поэтому целесообразнее вложить средства в американские бумаги.
- Что сейчас происходит на мировых фондовых площадках?
На американских биржах пока царит сдержанный оптимизм. 2 ноября ФРС подняла ключевую ставку на 75 б. п., до 3,75–4,00%, но эти ожидания уже были в рынке. Сейчас в фокусе внимания инвесторов — выборы в законодательные органы власти США. По данным независимого инвестбанка Jefferies, с 1934 года в 22 случаях через три-шесть месяцев после завершения выборов фондовый рынок уверенно рос. Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что за последние 90 лет S&P 500 обеспечил среднюю доходность 3% к концу года, в котором проходили промежуточные выборы, и 17% в течение 12 месяцев после них. Эксперты BofA подчеркнули, что при наличии в правительстве представителей разных партий при президенте-демократе создаются оптимальные условия для рынка акций: среднегодовая доходность S&P 500 в таких случаях составляла в прошлом около 16%.
Еще одним сильным драйвером рынка выступают квартальные результаты американских корпораций. За первые две недели после старта сезона отчетности широкий рынок вырос на 9%. К началу ноября результаты за третий квартал представили 280 эмитентов из состава индекса S&P 500. Согласно данным Bloomberg, отчитавшиеся компании продемонстрировали рост выручки и EPS на 11,3% и 1,83% соответственно, побив консенсус-прогнозы на 1,78% и 3,77%.
- Кто сейчас в аутсайдерах, а кто в лидерах?
Неплохо отчитались представители банковского сектора. Объемы их торговой выручки позволили частично компенсировать негативный эффект от падения инвестиционных доходов на фоне низкой активности в сегментах IPO и M&A. Аналитический департамент Freedom Finance Global полагает, что в ближайшие полгода экономика США, а следовательно, и фондовый рынок способны развернуться вверх. Это обусловит уверенное ралли в акциях финансового сектора, который может войти в число лидеров роста.
Стоит отметить также отрасль здравоохранения, прибыль которой в среднем поднялась на 3,08% г/г, хотя прогнозировалась нулевая динамика, а выручка увеличилась на 6,36% г/г при консенсусе 4,17%. Самый активный рост доходов (+9,4% г/г) продемонстрировали фармацевтические компании, в частности Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) и Pfizer (PFE). Это объясняется неэластичным спросом на рецептурные препараты. Также уверенно себя чувствует сегмент медицинских услуг: его выручка увеличилась на 5,57% г/г за счет динамики доходов таких крупных игроков, как UnitedHealth (UNH) и CVS Health (CVS). С моей точки зрения, сектор здравоохранения выглядит отличной инвестиционной идеей на ближайшие полгода.
- Что бы Вы могли посоветовать нашим читателям?
При составлении любого портфеля главное — не забывать его балансировать как по отраслям и юрисдикциям эмитентов, так и по инфраструктурным рискам. Опыт 2022 года учит нас тому, что это очень важный аспект, которому раньше инвесторы не уделяли достаточно внимания.