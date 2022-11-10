Как вести себя на фондовом рынке?

Логичным шагом, на мой взгляд, стало бы открытие счета в зарубежной брокерской компании, зарегистрированной в дружественной юрисдикции. Сейчас многие россияне выбирают для этих целей Казахстан, что вполне оправдано. Эта страна стала в 2022 году новым финансовым хабом в СНГ. В итоге в ней активно развивается брокерская и банковская инфраструктура, которая привлекает инвесторов. Например, в сентябре число переводов из России в Казахстан выросло в 10 раз: было совершено 103 тыс. транзакций на 36 млрд тенге (4,8 млрд руб.). То есть наши соотечественники активно выводят деньги за пределы РФ. Но тут встает логичный вопрос: что с этими деньгами делать? Депозит — не особенно привлекательный вариант в условиях двузначной инфляции, поэтому целесообразнее вложить средства в американские бумаги.