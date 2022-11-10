Компания "ИНВИТРО" объявила о скидках, приуроченных к “черной пятнице”

Чаще всего пациенты обращаются в ИНВИТРО, чтобы сдать клинический (общий) анализ крови. Он дает базовую оценку состояния здоровья, показывает наличие воспалительных процессов или анемии. На втором месте по числу обращений биохимия крови (базовый профиль). Это точная количественная оценка составляющих крови. Анализ демонстрирует отклонения в работе внутренних органов. На третьем месте по популярности у пациентов ИНВИТРО стоит биохимическое исследование для оценки уровня витамина D. Дефицит этого витамина может проявляться хрупкостью костей, вялостью. Четвертое место занимает определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) – гормональное исследование для оценки работы щитовидной железы. Замыкает топ-5 расширенный профиль биохимического анализа крови. Исследование позволяет лучше проверить работу внутренних органов (почек, печени), оценить риск развития заболеваний сердца и сосудов, выявить критические нарушения обмена веществ.