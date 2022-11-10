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Компания "ИНВИТРО" объявила о скидках, приуроченных к “черной пятнице”

Вчера, 06:25
Компания "ИНВИТРО" участвует в марафоне скидок "черной пятницы" и запускает специальное предложение: минус 25% на лабораторные исследования. Скидки действительны с 11 по 13 ноября этого года.

Эксперты подчеркивают: чтобы сдать анализы, повод не нужен. При помощи исследований можно не только выявить заболевания, но изучить динамику болезней, а также повысить качество жизни. Об этом пишут «Новые Известия».

Например, своевременный анализ биохимии крови позволит установить причину проблем с пищеварением. Путем исследования можно выявить анемию, воспаление, гематологические расстройства, устранить их, улучшить общее самочувствие.

Кровь хранит огромные объемы информации о здоровье человека и реагирует изменением своего состава на малейшие колебания в организме. При этом отклонения в составе крови могут появиться задолго до возникновения первых симптомов патологии. Расшифровав анализ, медик своевременно предупредит пациента и не допустит серьезных негативных последствий для его здоровья.

Чаще всего пациенты обращаются в ИНВИТРО, чтобы сдать клинический (общий) анализ крови. Он дает базовую оценку состояния здоровья, показывает наличие воспалительных процессов или анемии. На втором месте по числу обращений биохимия крови (базовый профиль). Это точная количественная оценка составляющих крови. Анализ демонстрирует отклонения в работе внутренних органов. На третьем месте по популярности у пациентов ИНВИТРО стоит биохимическое исследование для оценки уровня витамина D. Дефицит этого витамина может проявляться хрупкостью костей, вялостью. Четвертое место занимает определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) – гормональное исследование для оценки работы щитовидной железы. Замыкает топ-5 расширенный профиль биохимического анализа крови. Исследование позволяет лучше проверить работу внутренних органов (почек, печени), оценить риск развития заболеваний сердца и сосудов, выявить критические нарушения обмена веществ.

Все эти и другие анализы можно сдать с 11 по 13 ноября в любом офисе ИНВИТРО со скидкой 25%. Выбор и оформление необходимых услуг можно осуществить в режиме онлайн. Акция действует на все анализы, кроме генетических тестов, тестов на проверку почвы и воды и взятия биоматериала.

#Марина Колодкина#Общество
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