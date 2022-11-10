В ведомстве рассказали, что силовикам удалось выявить и пресечь незаконную деятельность Татьяны Роженцовой, которая работала комплектовщиком в ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева». Женщину подозревали в краже имущества завода на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.
Сейчас жительницу Таганрога признал виновной в растрате городской суд, срок лишения свободы должен был составить 1,5 года, но судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор, сократив наказание до года колонии. Решение судей уже вступило в законную силу.
Судебной коллегией по уголовным делам Ростовского областного суда приговор изменен на 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее стало известно, какую сумму претензий к ТАНТК имени Бериева предъявило Министерство обороны России.