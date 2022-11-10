В ведомстве рассказали, что силовикам удалось выявить и пресечь незаконную деятельность Татьяны Роженцовой, которая работала комплектовщиком в ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева». Женщину подозревали в краже имущества завода на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.