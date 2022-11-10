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Медданные 500 клиентов австралийской страховой компании Medibank похитили хакеры

Вчера, 14:22
9 ноября появилось сообщение о том, что злоумышленники опубликовали ещё один файл с данными клиентов страховой компании. Её директор ещё раз извинился перед пострадавшими.

Медданные 500 клиентов австралийской страховой компании Medibank похитили хакеры

 

Как сообщает газета “Известия”, Medibank запустила программу для поддержки пострадавших от хакеров клиентов. Им оказывают психологическую и материальную помощь.

Среди обнародованных личных данных оказались не только имена и фамилии застрахованных, но и сведения о лечении нарко- и алкогольной зависимости. Кроме этого были опубликованы данные об абортах и результатах анализов на ВИЧ.

Всего было похищено свыше 200 гигабайтов данных. Хакеры требовали от страховой компании деньги, но руководство платить отказалось. В результате были обнародованы личные данные клиентов.

 

#Светлана Павлова
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