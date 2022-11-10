Медданные 500 клиентов австралийской страховой компании Medibank похитили хакеры
Как сообщает газета “Известия”, Medibank запустила программу для поддержки пострадавших от хакеров клиентов. Им оказывают психологическую и материальную помощь.
Среди обнародованных личных данных оказались не только имена и фамилии застрахованных, но и сведения о лечении нарко- и алкогольной зависимости. Кроме этого были опубликованы данные об абортах и результатах анализов на ВИЧ.
Всего было похищено свыше 200 гигабайтов данных. Хакеры требовали от страховой компании деньги, но руководство платить отказалось. В результате были обнародованы личные данные клиентов.