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Митрополит Меркурий обвинил донских силовиков и казаков в неоязычестве

Вчера, 15:24
Фото: rostoveparhia.ru
Ростовский митрополит Меркурий обвинил власти Франции в манипуляциях, а сотрудников силовых структур и донских казаков — в неоязычестве, об этом он рассказал во время своего выступления на Димитриевских образовательных чтениях.

Портал Дон24 поделился речью митрополита, который заявил, что отказ человека от Бога приводит к абсолютной вседозволенности — признанию браком того, что им на деле не является, разрешению эвтаназии, генетическим экспериментам и возрождению язычества. 

Владыка Меркурий уверен, что вседозволенность приводит к возрождению кровавых обрядов и других неоязыческих практиках. 

«К сожалению, [прим. редакции — практики] приобретают все большие размеры в силовых структурах и в среде казачества. В том числе и у нас на Дону, я должен сказать об этом», — цитирует священнослужителя издание. 

Кроме того донской митрополит поделился уверенностью, что главными популяризаторами и спонсорами неоязычества является западные спецслужбы. В пример этому он привел и недавнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил, что российские власти используют православную церковь для оправдания собственных действий и решений. 

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Митрополит Меркурий напомнил, что Франция сама «растоптала» свою церковь, и сейчас со стороны главы французского правительства является манипуляцией решать, какие отношения должны быть между государством и религией другой страны. 

Ранее митрополит Меркурий призвал прихожан не превращаться в животных.

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#Надежда Пустяк#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)#Политика#Православная церковь#Казаки#Донские казаки
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