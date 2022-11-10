Портал Дон24 поделился речью митрополита, который заявил, что отказ человека от Бога приводит к абсолютной вседозволенности — признанию браком того, что им на деле не является, разрешению эвтаназии, генетическим экспериментам и возрождению язычества.
Владыка Меркурий уверен, что вседозволенность приводит к возрождению кровавых обрядов и других неоязыческих практиках.
«К сожалению, [прим. редакции — практики] приобретают все большие размеры в силовых структурах и в среде казачества. В том числе и у нас на Дону, я должен сказать об этом», — цитирует священнослужителя издание.
Кроме того донской митрополит поделился уверенностью, что главными популяризаторами и спонсорами неоязычества является западные спецслужбы. В пример этому он привел и недавнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил, что российские власти используют православную церковь для оправдания собственных действий и решений.
Митрополит Меркурий напомнил, что Франция сама «растоптала» свою церковь, и сейчас со стороны главы французского правительства является манипуляцией решать, какие отношения должны быть между государством и религией другой страны.
Ранее митрополит Меркурий призвал прихожан не превращаться в животных.