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На Дону 33% потребительских товаров не соответствовали качеству в 2022 году

Вчера, 18:20
Фото: pxhere.com
В Ростовской области каждый третий потребительский товар не соответствовал заявленному качеству, об этом сообщил глава департамента потребительского рынка Дона Алексей Панкратов.

В Ростовской области выявили, что за период с января по сентябрь 2022 года каждый третий продукт потребления не соответствовал заявленному качеству, массовая доля таких товаров составила 33% от общего числа произведенной продукции. 

Алексей Панкратов уточнил, что последние 14 лет регион занимается мониторингом реализуемой продукции. За прошедшие месяцы ведомство провело более четырех тысяч исследований. 

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«Из отобранных результатов по текущему году 33% из них были с отклонениями или не соответствовали тем или иным параметрам», — цитирует Панкратова портал «Ростов. РБК».

Он добавил, что результаты проверки направили в органы контроля, после чего предприятия-нарушители провели необходимые санитарные мероприятия и избавились от некачественной продукции. 

Напомним, ранее Алексей Панкратов рассказал, как изменился потребительский спрос дончан в течение 2022 года.

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