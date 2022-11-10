В Ростовской области выявили, что за период с января по сентябрь 2022 года каждый третий продукт потребления не соответствовал заявленному качеству, массовая доля таких товаров составила 33% от общего числа произведенной продукции.
Алексей Панкратов уточнил, что последние 14 лет регион занимается мониторингом реализуемой продукции. За прошедшие месяцы ведомство провело более четырех тысяч исследований.
«Из отобранных результатов по текущему году 33% из них были с отклонениями или не соответствовали тем или иным параметрам», — цитирует Панкратова портал «Ростов. РБК».
Он добавил, что результаты проверки направили в органы контроля, после чего предприятия-нарушители провели необходимые санитарные мероприятия и избавились от некачественной продукции.
Напомним, ранее Алексей Панкратов рассказал, как изменился потребительский спрос дончан в течение 2022 года.