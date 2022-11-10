Хотя кампания по вакцинации от коронавируса продолжается, глава донского Роспотребнадзора снял с сотрудников компаний Ростовской области обязанность профилактической вакцинации от ковида. Теперь компании также не смогут депремировать, уволить или отстранить сотрудника, который не хочет делать прививку от болезни, как по данным СМИ, делали в одном из предприятий города Шахты.