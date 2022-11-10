Заксобрание Ростовской области собирается внести изменения в Устав региона, которые определяют Украину как территорию страны-соседа.
Причиной этого назвали прием в состав субъектов Российской Федерации - ДНР и ЛНР, которые отодвинули западную границу России на сотни километров от Ростовской области. Теперь Ростовская область потеряет статус приграничного региона, поскольку больше не имеет общих границ с Украиной.
Сейчас эксперты предполагают, что изменение Устава повлечет за собой изменение других важных документов, которые касаются отношений с другими соседствующими территориями.
Креативный подход
Жители Ростовской области все чаще выбирают для своих детей уникальные имена, об этом сообщили в областном перинатальном центре.
Сотрудники медучреждения рассказали, что наиболее популярными мужскими именами в 2022 году стали Александр, Михаил и Тимофей, а вот среди имен девочек тройку лидеров возглавили имена София или Софья, Мария и Анна.
Впрочем, на треть чаще в Ростовской области для детей родители стали выбирать такие имена как Альберт, Сирена, Мия, Оливия, Ясногор и даже Фрейя.
Никаких увольнений и лишения премий
Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин объявил, что донские работодатели больше не смогут силовыми методами заставить людей вакцинироваться от коронавируса.
Хотя кампания по вакцинации от коронавируса продолжается, глава донского Роспотребнадзора снял с сотрудников компаний Ростовской области обязанность профилактической вакцинации от ковида. Теперь компании также не смогут депремировать, уволить или отстранить сотрудника, который не хочет делать прививку от болезни, как по данным СМИ, делали в одном из предприятий города Шахты.