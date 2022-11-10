rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Дону раздвигают границы, пока ростовчане выбирают для детей странные имена

Вчера, 15:29
Фото: mil.ru
Ростовскую область хотят официально исключить из числа регионов, граничащих с Украиной, работодателям запретили депремировать своих сотрудников из-за отказа от вакцинации, а дончанки все чаще выбирают иностранные имена для своих детей.

Раздвигая границы

Заксобрание Ростовской области собирается внести изменения в Устав региона, которые определяют Украину как территорию страны-соседа. 

Причиной этого назвали прием в состав субъектов Российской Федерации - ДНР и ЛНР, которые отодвинули западную границу России на сотни километров от Ростовской области. Теперь Ростовская область потеряет статус приграничного региона, поскольку больше не имеет общих границ с Украиной.

Сейчас эксперты предполагают, что изменение Устава повлечет за собой изменение  других важных документов, которые касаются отношений с другими соседствующими территориями.  

Креативный подход

Жители Ростовской области все чаще выбирают для своих детей уникальные имена, об этом сообщили в областном перинатальном центре. 

Сотрудники медучреждения рассказали, что наиболее популярными мужскими именами в 2022 году стали Александр, Михаил и Тимофей, а вот среди имен девочек тройку лидеров возглавили имена София или Софья, Мария и Анна. 

Фото: unsplash
В октябре в Ростовской области мальчики рождались чаще, чем девочки
Узнать подробнее

Впрочем, на треть чаще в Ростовской области для детей родители стали выбирать такие имена как Альберт, Сирена, Мия, Оливия, Ясногор и даже Фрейя. 

Никаких увольнений и лишения премий

Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин объявил, что донские работодатели больше не смогут силовыми методами заставить людей вакцинироваться от коронавируса. 

Хотя кампания по вакцинации от коронавируса продолжается, глава донского Роспотребнадзора снял с сотрудников компаний Ростовской области обязанность профилактической вакцинации от ковида. Теперь компании также не смогут депремировать, уволить или отстранить сотрудника, который не хочет делать прививку от болезни, как по данным СМИ, делали в одном из предприятий города Шахты. 

 

Читайте также:
Отец и сын из Ростовской области стали экипажем одного танка во время СВОРостовский политолог Сухарь рассказал, почему войскам РФ пришлось покинуть Херсон«Оскорбления и жизнь в хостеле»: эмигранты из Ростова не смогли прижиться за границей
#Дети#Пандемия коронавируса#Вакцинация от коронавируса#Ревакцинация от коронавируса#Вспышка коронавируса#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12