rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Недостроенное офисное здание на Гвардейской площади Ростова продают за 800 млн рублей

Вчера, 16:02
Фото: Avito
В Ростове за недостроенное многоэтажное здание на Гвардейской площади хотят выручить 800 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале «Авито».

Согласно данным объявления, речь идет о здании на улице Красноармейской, 16 в центре Ростова-на-Дону. Его площадь составляет более 44,2 тысячи квадратных метров, а само здание должно было стать административно-деловым комплексом. 

Продавец сообщил, что всего в здании 22 этажа, три из которых находятся под землей, а степень готовности объекта составляет 60%. За объект продавец рассчитывает выручить 800 миллионов рублей или же 13,06 миллиона долларов. 

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что многолетний недострой собираются превратить в офисный комплекс, а двумя годами раньше сообщали о готовности ликвидировать объект после невозможности размещения в нем отеля, офисов и даже жилых помещений. 

Читайте также:
Ростовчане попросили снести продаваемый за 800 млн рублей недострой на Гвардейской"Бизнес" в недострое: как бросили возводить 20-этажку около вокзала в РостовеНедострой на Гвардейской площади в Ростове-на-Дону превратят в комплекс с офисами
#Надежда Пустяк#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Строительство#Застройка высотками
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12