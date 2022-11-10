Согласно данным объявления, речь идет о здании на улице Красноармейской, 16 в центре Ростова-на-Дону. Его площадь составляет более 44,2 тысячи квадратных метров, а само здание должно было стать административно-деловым комплексом.
Продавец сообщил, что всего в здании 22 этажа, три из которых находятся под землей, а степень готовности объекта составляет 60%. За объект продавец рассчитывает выручить 800 миллионов рублей или же 13,06 миллиона долларов.
Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что многолетний недострой собираются превратить в офисный комплекс, а двумя годами раньше сообщали о готовности ликвидировать объект после невозможности размещения в нем отеля, офисов и даже жилых помещений.