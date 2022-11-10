«Опасная торговля»: урбанист рассказал, как в Ростове победить незаконные ларьки

Ранее со ссылкой на слова эксперта, RostovGazeta сообщала, что уличную торговлю в Ростове победить невозможно. Ее можно только возглавить.
Сегодня в городе существует порядка 400 незаконных ларьков. Прокурор Ростова на совещании в мэрии потребовал очистить от незаконных ларьков остановочные комплексы. Такие объекты, по его словам, создают дополнительную угрозу горожанам, которые находятся на остановках в ожидании транспорта.
«Да и Ростов не получает от незаконных ларьков доход от аренды земли. Они портят внешний вид. А установленные на законных основаниях торговые объекты несут потери из-за недобросовестных конкурентов», - отмечает Артемий Зайцев.
Урбанист добавляет, что все необходимые регламенты, решения и документы для оздоровления ситуации были приняты еще при Кушнареве. За последние три года уже наметился определенный результат.
«Например, за «крышевание» незаконных ларьков на два года условно осудили главу Первомайского района Ростова», - подчеркивает собеседник.
Урбанист добавляет, что работа по ликвидации незаконных ларьков не должна прекращаться.
«Иначе они могут появляться снова и снова», - резюмирует Зайцев.