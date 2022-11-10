«Опасная торговля»: урбанист рассказал, как в Ростове победить незаконные ларьки

Сегодня в городе существует порядка 400 незаконных ларьков. Прокурор Ростова на совещании в мэрии потребовал очистить от незаконных ларьков остановочные комплексы. Такие объекты, по его словам, создают дополнительную угрозу горожанам, которые находятся на остановках в ожидании транспорта.