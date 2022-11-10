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Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Ростове-на-Дону

Вчера, 08:34
Фото: 1MI
Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Ростове-на-Дону
Прожиточный минимум в Ростовской области определяется постановлением губернатора. В последний раз он повышался в июне 2022 года, теперь рост прожиточного минимума ожидается в будущем году. Подробнее читайте в нашем материале.

Прожиточный минимум (ПМ) — это минимальный регулярный доход гражданина, на который можно прожить, приобретая лишь самое необходимое. Как правило, ПМ — это условная величина, необходимая для соцвыплат и пособий, оценки уровня жизни граждан России, формирования бюджета субъекта Российской Федерации или города.

Раньше прожиточный минимум определялся раз в квартал, но с 2021 года данную величину стали рассчитывать сразу на целый год, объявляя в начале календарного периода. А в 2022 году ПМ был установлен дважды.

С 1 января ПМ на душу населения в России был зафиксирован в размере 12 654 рубля. А с 1 июня в связи с ростом уровня инфляции и скачком потребительских цен правительство постановило утвердить новый ПМ на душу населения — 13 919 рублей.

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Ростове-на-Дону
Фото: 1MI

Известно, что в каждом регионе РФ производится корректировка прожиточного минимума, исходя из существующих цен, уровня заработной платы и пр. В Ростовской области с 1 июня 2022 года установлены следующие величины прожиточного минимума:

  • на душу населения — 13 085 рублей,
  • для трудоспособного населения — 14 263 рубля,
  • для пенсионеров — 11 253 рубля,
  • для ребенка — 13 319 рублей.

Уже сегодня известно, какой прожиточный минимум по России будет действовать в 2023 году.

  • на душу населения — 14 375 рублей;
  • для трудоспособного населения — 15 669 рублей;
  • для пенсионеров — 12 362 рубля;
  • для ребенка — 13 944 рубля.

В Ростовской области ПМ-2023 объявят в конце текущего года. Ожидается, что в среднем он вырастет на 3,3%. Именно такой коэффициент индексации предложен Минтруда РФ.

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Ростове-на-Дону
Фото: duma.gov.ru

Какие пособия и выплаты изменятся с новым размером ПМ?

Прежде всего изменятся условия для выплат, причитающихся для социально незащищенных групп населения. В основном речь идет о пособиях и льготах на детей.

Так, от ПМ зависит выплата для семей, воспитывающих ребенка от трех до семи лет; для семей с несовершеннолетними от восьми до 17 лет; для семей, в которых третий (или четвертый, пятый и т. д.) ребенок родился после 31 декабря 2012 года; для малоимущих семей с детьми от года-двух лет жизни, малоимущих семей с детьми от шести до 18 лет, малоимущих семей, в которых есть беременные женщины, кормящие матери и дети до трех лет.

Какие пособия и выплаты изменятся с новым размером ПМ?
Фото: объясняем.рф

Раньше если средний душевой доход семьи был немногим выше ПМ в регионе, то родители уже не имели права на выплату. Сейчас, с ростом прожиточного минимума, многие ростовские семьи, которые раньше получали отказ, смогут подать заявления на пересмотр своих заявлений.

Также ПМ нужен для расчета суммы пособий. Так, многие выплаты для несовершеннолетних составляют 50, 75 и 100% от ПМ на ребенка, принятого в регионе. К примеру, по такой схеме рассчитывают самые востребованные пособия: для детей от трех до семи лет, детей от восьми до 17 лет. 

Какие пособия и выплаты изменятся с новым размером ПМ?
Фото: duma.gov.ru
#Социальные выплаты#2022 год
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