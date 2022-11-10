Так, от ПМ зависит выплата для семей, воспитывающих ребенка от трех до семи лет; для семей с несовершеннолетними от восьми до 17 лет; для семей, в которых третий (или четвертый, пятый и т. д.) ребенок родился после 31 декабря 2012 года; для малоимущих семей с детьми от года-двух лет жизни, малоимущих семей с детьми от шести до 18 лет, малоимущих семей, в которых есть беременные женщины, кормящие матери и дети до трех лет.