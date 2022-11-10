Прожиточный минимум (ПМ) — это минимальный регулярный доход гражданина, на который можно прожить, приобретая лишь самое необходимое. Как правило, ПМ — это условная величина, необходимая для соцвыплат и пособий, оценки уровня жизни граждан России, формирования бюджета субъекта Российской Федерации или города.
Раньше прожиточный минимум определялся раз в квартал, но с 2021 года данную величину стали рассчитывать сразу на целый год, объявляя в начале календарного периода. А в 2022 году ПМ был установлен дважды.
С 1 января ПМ на душу населения в России был зафиксирован в размере 12 654 рубля. А с 1 июня в связи с ростом уровня инфляции и скачком потребительских цен правительство постановило утвердить новый ПМ на душу населения — 13 919 рублей.
Известно, что в каждом регионе РФ производится корректировка прожиточного минимума, исходя из существующих цен, уровня заработной платы и пр. В Ростовской области с 1 июня 2022 года установлены следующие величины прожиточного минимума:
Уже сегодня известно, какой прожиточный минимум по России будет действовать в 2023 году.
В Ростовской области ПМ-2023 объявят в конце текущего года. Ожидается, что в среднем он вырастет на 3,3%. Именно такой коэффициент индексации предложен Минтруда РФ.
Прежде всего изменятся условия для выплат, причитающихся для социально незащищенных групп населения. В основном речь идет о пособиях и льготах на детей.
Так, от ПМ зависит выплата для семей, воспитывающих ребенка от трех до семи лет; для семей с несовершеннолетними от восьми до 17 лет; для семей, в которых третий (или четвертый, пятый и т. д.) ребенок родился после 31 декабря 2012 года; для малоимущих семей с детьми от года-двух лет жизни, малоимущих семей с детьми от шести до 18 лет, малоимущих семей, в которых есть беременные женщины, кормящие матери и дети до трех лет.
Раньше если средний душевой доход семьи был немногим выше ПМ в регионе, то родители уже не имели права на выплату. Сейчас, с ростом прожиточного минимума, многие ростовские семьи, которые раньше получали отказ, смогут подать заявления на пересмотр своих заявлений.
Также ПМ нужен для расчета суммы пособий. Так, многие выплаты для несовершеннолетних составляют 50, 75 и 100% от ПМ на ребенка, принятого в регионе. К примеру, по такой схеме рассчитывают самые востребованные пособия: для детей от трех до семи лет, детей от восьми до 17 лет.