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Работодателям в Ростовской области запретили лишать премии работников без прививок

Вчера, 13:26
Фото: 1MI
В Ростовской области власти рассказали, что работодатели больше не могут заставить сотрудников прививаться по страхом увольнения, отстранения или депремирования, об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Недавно СМИ сообщили, что в одном из шахтинских предприятий персонал требуют продолжать участие в кампании по вакцинации от ковида под страхом увольнения или лишения премии. При этом в середине октября главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев выпустил постановление, которое отменило действие документов о профилактической обязательной иммунизации, а также карантине и других противоэпидемических мерах. 

Сергей Тюрин дал разъяснения, сообщив, что требование по проведению обязательной вакцинации персонала больше не действительно.

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«В настоящее время у работодателей основания от отстранения сотрудников от работы по причине отсутствия прививки от новой коронавирусной инфекции не имеется», — сообщил Сергей Тюрин, добавив, что несмотря на это желающие могут вакцинироваться от коронавируса в соответствии с национальным календарем прививок. 

Ранее ростовский врач рассказал, чем опасен новый штамм коронавируса. 

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