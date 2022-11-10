Недавно СМИ сообщили, что в одном из шахтинских предприятий персонал требуют продолжать участие в кампании по вакцинации от ковида под страхом увольнения или лишения премии. При этом в середине октября главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев выпустил постановление, которое отменило действие документов о профилактической обязательной иммунизации, а также карантине и других противоэпидемических мерах.
Сергей Тюрин дал разъяснения, сообщив, что требование по проведению обязательной вакцинации персонала больше не действительно.
«В настоящее время у работодателей основания от отстранения сотрудников от работы по причине отсутствия прививки от новой коронавирусной инфекции не имеется», — сообщил Сергей Тюрин, добавив, что несмотря на это желающие могут вакцинироваться от коронавируса в соответствии с национальным календарем прививок.
Ранее ростовский врач рассказал, чем опасен новый штамм коронавируса.