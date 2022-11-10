Напомним, что Полина Диброва захотела привести себя в форму после рождения троих детей и решилась на операцию по увеличению груди. Теперь у нее четвертый размер.
Ростовчанка рассказывала, что новая грудь весит 800 граммов. Сейчас она решила ее показать своим подписчикам.
Диброва опубликовала соответствующее видео во время консультации у доктора. Известно, что сама операция прошла месяц назад.
До этого Диброву раскритиковали за образ в школьной форме на яхте. Она ее примерила в сентябре этого года.