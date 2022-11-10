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Ростовчанка Диброва показала пышную грудь после увеличения

Вчера, 12:12
Фото: страница в соцсети
Полина Диброва увеличила грудь
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону показала свою грудь после операции по ее увеличению, сообщила она в соцсетях.

Напомним, что Полина Диброва захотела привести себя в форму после рождения троих детей и решилась на операцию по увеличению груди. Теперь у нее четвертый размер. 

Ростовчанка рассказывала, что новая грудь весит 800 граммов. Сейчас она решила ее показать своим подписчикам.

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Диброва опубликовала соответствующее видео во время консультации у доктора. Известно, что сама операция прошла месяц назад. 

До этого Диброву раскритиковали за образ в школьной форме на яхте. Она ее примерила в сентябре этого года.

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