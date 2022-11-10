Ростовская колясочница Наталья Семак пишет для газет и завоевывает награды в спорте

Диагноз «детский церебральный паралич» Наталье Семак, героине проекта #безграничные_возможности2022, поставили, когда она была семимесячным младенцем. Несмотря на это девушке при помощи родителей удалось научиться говорить, читать и писать. В 5 лет Наталья начала создавать свои первые рассказы и иллюстрировать их. Программу первого класса она освоила всего за пять месяцев. Ростовчанка с самого детства стремилась доказать, что ее возможности поистине безграничны.
Наталья Семак быстро научилась работать с текстом: читать, искать информацию, писать самостоятельно. Так он стал ее способом общения с миром.
Вдобавок к литературному творчеству, ростовчанка любит путешествовать. С детских лет она проводила много времени в поездках с родителями, лечилась в санаториях.
Случайное знакомство с преподавателем макраме вдохнуло в Наталью Семак еще одну страсть – искусство и рукоделие. Несколько лет девушка плела из нитей причудливые узоры. Вместе с тем, ей легко давались и точные науки: после школьных успехов в математике Наталья поступила в Волгодонский Институт Новочеркасского Государственного Технического Университета и получила экономическое образование.
«Большую роль в становлении моего характера и гуманитарного образования сыграла моя любовь к чтению. Чтение книг помогало также отшлифовывать грамотность письма и формировать умение излагать свои мысли наиболее четко, ясно, заинтересовывая читателя», – рассказывает Наталья Семак.
Сейчас Наталья работает внештатным корреспондентом газет «Вести Советского района», «Вечерний Ростов», «Единство инвалидного движения», «Новая Надежда».
Путь героини в журналистику начался со школьной скамьи. Первым текстом Натальи стало письмо в «Пионерскую правду». В нем она попросила помочь получить современную инвалидную коляску. Неравнодушные читатели подарили Наталье коляску ее мечты.
После школы друзья Натальи из адвентистской церкви помогли ей начать работать в церковной газете. С 2011 года, вспоминает Наталья Семак, ее приняли на должность «информационщика» в местной газете. Эти обязанности девушка не оставляет до сих пор и совмещает их с работой в газетах Волгодонска и Ростова. Наталью часто можно встретить на различных общинных мероприятиях в Ростовской области как ответственного за отдел, либо избираемого кандидата от общины.
В Ростов-на-Дону из Волгодонска девушка переехала в 2017 году. Её заметили несколько редакторов городских изданий и предложили публиковать заметки на своих площадках. Многие материалы Натальи посвящены мероприятиям общества инвалидов-опорников «Икар» и физкультурно-спортивного клуба «Прометей», в которых она состоит с тех пор, как стала жить в Ростове.
Статьи Натальи Семак можно прочитать в газетах «Вечерний Ростов», «Вести Советского района», «Заря», «Единство инвалидного движения». Тексты девушки наполнены жизнью, потому что она не просто пишет о мероприятиях, но и сама принимает в них активное участие.
Кроме журналистики, Наталья занимается спортом, участвует в городских и областных соревнованиях по шахматам и трейл-ориентированию. Не обходятся такие состязания и без побед: девушку часто награждают грамотами и медалями. В рамках развития паралимпийского движения Ростовской области Наталья состоит в команде боччистов, регулярно тренируется и занимает призовые места в городских и областных соревнованиях.
«Вера в себя и помощь близких помогает мне преодолевать все трудности и развиваться в новых сферах», – с улыбкой заявляет Наталья.