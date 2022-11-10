Ростовская колясочница Наталья Семак пишет для газет и завоевывает награды в спорте

После школы друзья Натальи из адвентистской церкви помогли ей начать работать в церковной газете. С 2011 года, вспоминает Наталья Семак, ее приняли на должность «информационщика» в местной газете. Эти обязанности девушка не оставляет до сих пор и совмещает их с работой в газетах Волгодонска и Ростова. Наталью часто можно встретить на различных общинных мероприятиях в Ростовской области как ответственного за отдел, либо избираемого кандидата от общины.