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Ростовская зерновая компания проиграла суд за 28,6 тысячи гектаров земли колхоза

Вчера, 12:25
Фото: Reinhold Möller/CC BU SA 4.0 / wikimedia.org
Комбайн в поле
В Ростовской области компания ООО «РЗК «Ресурс» не смогла защитить свои интересы и проиграла суд по аренде земли бывшего колхоза «Мир», данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.

ООО «Ростовская зерновая компания «РЕСУРС» еще в марте 2022 года подала исковое заявление, чтобы признать незаконным отказ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области по вопросу регистрации обременения. 

К судебным заседаниям привлекли и третье лицо — Сергея Цветкова, который также должен был дать отзыв на исковое заявления, после чего судебные заседания по разным причинам откладывали до августа. Уже в конце августа Арбитражный суд Ростовской области решил отказать в удовлетворении заявленных требований, после чего истец мог обжаловать решение в апелляции или кассации в течение месяца.

В сентябре стало известно, что предметом спора стала аренда крупного участка земли площадью около 28,6 тысячи гектаров — 285,9 миллиона квадратных метров. 

Суд установил, что ООО «Березовка», которое выступало арендатором, и собственник земли заключили договор на аренду земли в Белокалитвинском районе, где в прошлом находился колхоз «Мир». Из этого участка почти 23,9 миллиона квадратных метров составляют пашни, 3,4 миллиона квадратов составляют пастбища и еще 1,3 миллиона квадратных метров земли заняты сенокосами.

Корова на пастбище
Фото: Kim Hansen/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org

Договор заключили на десять лет 19 ноября 2011 года, однако в июле 2019 года «Березовка» прекратила свою деятельность и присоединилась к ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс», которое получило права и обязанности арендатора по участкам земли, право собственности на которые было зарегистрировано за Сергеем Цветковым

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Позднее, когда заявитель, будучи уверенным, что договор продлили на тех же условиях, обратился о внесении изменений в ЕГРН в отношении срока обременения. Однако ответчик в лице Управления Федеральной службы регистрации отказал в регистрации прав, поскольку не получил документ о продлении договора, зато имел в распоряжении уведомление от Цветкова, который решил расторгнуть договор аренды от 29 мая 2021 года. ООО «РЗК «Ресурс» не смог зарегистрировать договор аренды и обратился в суд, заявив о нарушении своих прав и законных интересов. 

После отказа суда удовлетворить требования иска ООО «РЗК «Ресурс» обратился в апелляцию, настаивая, что ООО «Березовка», вошедшее в состав их предприятия, не получало никаких извещений о нежелании продлевать аренду в 2017 году, кроме того долевые собственники арендованной земли не могли разорвать договор в одностороннем порядке. Однако суд отверг эти аргументы, поскольку стало известно, что один из дольщиков решил выделить и реализовать долю принадлежащего ей участка, а подпись о принятии уведомления от собственника ООО «Березовка» закрепила собственной печатью.

В итоге уже 1 ноября Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд определил оставить решение прошлой инстанции без изменений, а саму апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Фото: 1MI

Между тем, напомним, что ООО «РЗК «Ресурс» входит в ГАП «Ресурс», совладельцами компании, согласно сервису Basis, выступают ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» и ООО ТК «Ресурс-Юг», а бенефициаром компании, по данным сервиса «СПАРК-interfax», Виктор Наурузов. Господин Наурузов является совладельцем как минимум 12 компаний, занятых в сфере сельского хозяйства, производства мяса, птицы и оптовой торговли на юге России, общая выручка которых исчисляется миллиардами рублей. 

Ранее суд позволил другому миллиардеру Олегу Дерипаске купить земли под сельское хозяйство на Кубани. 

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