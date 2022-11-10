Позднее, когда заявитель, будучи уверенным, что договор продлили на тех же условиях, обратился о внесении изменений в ЕГРН в отношении срока обременения. Однако ответчик в лице Управления Федеральной службы регистрации отказал в регистрации прав, поскольку не получил документ о продлении договора, зато имел в распоряжении уведомление от Цветкова, который решил расторгнуть договор аренды от 29 мая 2021 года. ООО «РЗК «Ресурс» не смог зарегистрировать договор аренды и обратился в суд, заявив о нарушении своих прав и законных интересов.