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Снести, нельзя ремонтировать: в Ростове демонтируют здания напротив правительства

Вчера, 08:20
Фото: Яндекс.Карты
Социалистическая 106 в Ростове

Три литера дома рядом с правительством Ростовской области снесут до 21 декабря

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который проведет работы по сносу трех литеров дома на улице Социалистической, 106, говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает управление ЖКХ Кировского района. Исполнителю предстоит снести три литера здания на улице Социалистической, 106. Речь идет об одном четырехэтажном и двух трехэтажных строениях. 

Компанию выберут в рамках конкурса, она станет известна 28 ноября. Все работы проведут в 2022 году. 

В Ростове снесут еще два дореволюционных здания на улице Шаумяна
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Стоимость контракта составляет 7,7 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, здания должны исчезнуть до 21 декабря. Разрешено провести демонтаж досрочно.

Согласно данным сервиса 2GIS строения расположены через дорогу от здания правительства Ростовской области.

Ранее появилась информация, что в Ростове снесут еще два дореволюционных здания на улице Шаумяна.

До этого прокуратура заставила власти Шахт снести аварийные дома.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Снесут#Дом#Происшествия
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