Страховой Дом ВСК вместе с ДОМ.РФ запустит пилотирование цифровой ипотеки

Как подчеркнул Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ, внедрение открытых API дает большие возможности для трансформации всего финансового сектора. “Наша совместная задача – сформировать бесшовный процесс, который в том числе станет возможным с появлением в России открытых данных”, – сказал он.