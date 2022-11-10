Страховой Дом ВСК вместе с ДОМ.РФ запустит пилотирование цифровой ипотеки

Соглашение подписали Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, и Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ.
В рамках соглашения по проекту цифровой ипотеки организации наладят между собой безопасный обмен сведениями об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. Начальный этап ознаменуется проработкой набора данных, которыми должны обмениваться банки и страховщики для взаимодействия, сообщает newsnn.ru.
По словам Александра Тарновского, генерального директора Страхового Дома ВСК, сейчас множество сервисов и услуг, в том числе финансовых, доступно в режиме онлайн. Благодаря внедрению открытых API удастся качественно улучшить процесс обслуживания клиентов. Он также добавил: компания постоянно ищет новые возможности и технологии, а цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов является частью стратегии ВСК.
“Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован. Уверен, что подписание соглашения с ДОМ.РФ поможет создать оперативный диалог участникам сегмента цифровой ипотеки, что будет способствовать дальнейшей IT-трансформации ипотечного рынка”, – отметил Тарновский.
По результатам реализации проекта разработают спецификации, методические рекомендации для рыночных игроков или, если понадобится, предложения по изменению действующего законодательства и нормативно-правовых актов отрасли.
Как подчеркнул Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ, внедрение открытых API дает большие возможности для трансформации всего финансового сектора. “Наша совместная задача – сформировать бесшовный процесс, который в том числе станет возможным с появлением в России открытых данных”, – сказал он.
Стороны в меморандуме высказали взаимный интерес в совместной деятельности в сфере недвижимости, строительства, финансов с целью развития новых цифровых технологий, ипотечного страхования, а также в сервисных продуктах, призванных повысить качество взаимодействия с населением.