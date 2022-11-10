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Украинский боевик Мурыга заявил, что его везли в Ростов с мешком на голове

Вчера, 07:35
Фото: Оперативное видео
Денис Мурыга
Украинский боевик Денис Мурыга, которого судят в Ростове-на-Дону, заявил, что его везли с мешком на голове, прозвучало на заседании.

Напомним, что фигурант являлся замкомандира запрещенного в РФ украинского нацбатальона «Айдар»*. Эта группировка признана экстремистской.  

Мурыгу задержали еще весной, после чего ему избрали меру пресечения в виде ареста. Теперь все материалы направили в суд.

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Одно из заседаний прошло в среду, 9 ноября. По информации Ro.today, Мурыга на нем заявил, что из Таганрога в Ростов его везли с мешком на голове.

Официальной информации об этом не было, сейчас она уточняется.  Добавим, что в России фигурант включен в список террористов и экстремистов. 

Ранее в Ростове боевика-экстремиста Кульбацкого приговорили к 7 годам и 11 месяцам в тюрьме.

* Батальон «Айдар» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Боевик#Происшествия
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