Напомним, что фигурант являлся замкомандира запрещенного в РФ украинского нацбатальона «Айдар»*. Эта группировка признана экстремистской.
Мурыгу задержали еще весной, после чего ему избрали меру пресечения в виде ареста. Теперь все материалы направили в суд.
Одно из заседаний прошло в среду, 9 ноября. По информации Ro.today, Мурыга на нем заявил, что из Таганрога в Ростов его везли с мешком на голове.
Официальной информации об этом не было, сейчас она уточняется. Добавим, что в России фигурант включен в список террористов и экстремистов.
Ранее в Ростове боевика-экстремиста Кульбацкого приговорили к 7 годам и 11 месяцам в тюрьме.
* Батальон «Айдар» признан террористической организацией и запрещен в РФ.