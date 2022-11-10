В следующем году в Ростове достроят физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет находиться на бульваре Комарова в Северном микрорайоне. Масштабный проект оценивается в более, чем один миллиард рублей.
Сообщается, что комплекс будет включать в себя футбольные поля, бассейн, ледовую арену и реабилитационный центр.
Также ранее стало известно, что на Северном построят новое футбольное поле. Оно разместится на пересечении Комарова и Королева. Площадь объекта составит 2,6 гектара. Его возведение обойдется в 148,6 миллиона рублей.