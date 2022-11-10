rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 2023 году на Северном в Ростове появится спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной

Вчера, 10:10
Фото: 1MI
В Ростове на Комарова в следующем году завершится строительство огромного физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает администрация города.

В следующем году в Ростове достроят физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет находиться на бульваре Комарова в Северном микрорайоне. Масштабный проект оценивается в более, чем один миллиард рублей.

Сообщается, что комплекс будет включать в себя футбольные поля, бассейн, ледовую арену и реабилитационный центр.

В Ростове на капремонт Дворца спорта выделили 1,6 млрд рублей к 2026 году
Узнать подробнее

Также ранее стало известно, что на Северном построят новое футбольное поле. Оно разместится на пересечении Комарова и Королева. Площадь объекта составит 2,6 гектара. Его возведение обойдется в 148,6 миллиона рублей. 

Читайте также:
Новое футбольное поле появится на Северном в РостовеВалерий Лимаренко: Строим спортивные объекты, чтобы спорт стал нормой жизни в регионеВКонтакте запустила приложение для любителей спорта
#Город#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Спорт#Строительство
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12