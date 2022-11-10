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В крематории в Ростове-на-Дону оценили угрозу закрытия из-за санкций

Вчера, 10:12
Фото: Nabokov at English Wikipedia/CC BY SA 3.0
В Ростове-на-Дону, несмотря на санкции, нет проблем с ремонтом иностранных печей в крематории, сообщили в администрации учреждения.

Напомним, что крематорию в Воронеже пришлось приостановить работу из-за отсутствия комплектующих для чешской печи. Причиной стали санкции.

РБК узнал, как обстоит ситуация с этим в Ростове-на-Дону. Дело в том, что в городском крематории есть печи, которые изготовили в Англии и Чехии.

Крематорий в Ростове перестал справляться с количеством умерших
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Оказалось, что уже длительное время сотрудники ремонтируют их самостоятельно. После окончания гарантийного срока стало дорого приглашать зарубежных специалистов.

«Наши специалисты делают сами все, все поменяли под российский стандарт. Печи иногда ломаются, мы лет восемь делаем сами», — уточнили в администрации. Из этого следует, вероятно, что угрозы закрытия ростовского крематория нет.

Ранее эксперт рассказал о реальной стоимости ритуальных услуг в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Крематорий
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