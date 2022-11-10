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В Ростове-на-Дону закроют перинатальный центр в январе

Вчера, 04:57
Фото: 1MI

Перинатальный центр в Ростове-на-Дону будет закрыт вплоть до 13 февраля 2023 года

В Ростове-на-Дону планируется приостановить работу перинатального центра почти на месяц.

Причиной станет профилактическая мойка, это происходит каждый год. Закрыть учреждение должны 16 января, оно не будет работать до 13 февраля. 

По информации 1Rnd, доктора в это время будут находиться в отпуске. Мойка является обязательным мероприятием для подобных учреждений.

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Ранее появилась информация, что в перинатальном центре Ростова-на-Дону с 30 мая по 1 июня родились 10 двоен. Сотрудники говорили, что это рекорд для региона.

До этого в регионе назвали главврачей, получающих более 100 тыс рублей. 



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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Больница
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