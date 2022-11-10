В Ростове-на-Дону закроют перинатальный центр в январе

Причиной станет профилактическая мойка, это происходит каждый год. Закрыть учреждение должны 16 января, оно не будет работать до 13 февраля.
По информации 1Rnd, доктора в это время будут находиться в отпуске. Мойка является обязательным мероприятием для подобных учреждений.
Ранее появилась информация, что в перинатальном центре Ростова-на-Дону с 30 мая по 1 июня родились 10 двоен. Сотрудники говорили, что это рекорд для региона.
До этого в регионе назвали главврачей, получающих более 100 тыс рублей.