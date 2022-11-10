В Севастополе прошла первая отправка молодых людей в рамках осеннего призыва. Более 50 человек направили в учебные части в нескольких регионах, в том числе Ростовской и Московской областях.
Отмечается, что все они пройдут обучение по нескольким военно-учетным специальностям. В том числе для войск радиоэлектронной борьбы.
Перед отправкой состоялся торжественный митинг. Проводить ребят пришли родственники и друзья.
Ранее появилась информация, что в рамках осеннего призыва на Дону в армию отправится 4000 новобранцев.