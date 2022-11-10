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В Ростовской области научат воевать новобранцев из Севастополя

Вчера, 08:56
Фото: mil.ru
Военнослужащий на стрельбах
Новобранцев из Севастополя направили в учебные части в Ростовской области, сообщили в Минобороны.

В Севастополе прошла первая отправка молодых людей в рамках осеннего призыва. Более 50 человек направили в учебные части в нескольких регионах, в том числе Ростовской и Московской областях. 

Отмечается, что все они пройдут обучение по нескольким военно-учетным специальностям. В том числе для войск радиоэлектронной борьбы. 

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Перед отправкой состоялся торжественный митинг. Проводить ребят пришли родственники и друзья. 

Ранее появилась информация, что в рамках осеннего призыва на Дону в армию отправится 4000 новобранцев. 

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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