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В Волгодонске интересующая инвестициями пенсионерка лишилась 1,1 миллиона рублей

10 ноября 13:45
Фото: unsplash.com
В Волгодонске пенсионерка, которая хотела заработать на инвестициях, потеряла более 1,1 миллиона рублей из-за мошенников, об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что отдел полиции № 2 в Волгодонске получил заявление от 61-летней горожанки, которая стала жертвой обмана. 

Пенсионерка рассказала, что нашла сайт компании, которая предлагала зарабатывать за счет инвестиций в финансовую платформу. После изучения условий предложения женщина заполнила анкету, передав сайту свои контакты, после чего получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником этой компании. Мошенник рассказал ей об условиях сотрудничества и убедил женщину вложить в компанию более 1,14 миллиона рублей, перечислив накопления на названный им счет. 

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Спустя время волгодончанка пыталась выяснить, когда получит прибыль, но номер лже-сотрудника компании оказался недоступен. Горожанка решила обратиться в полицию, где по факту происшествия возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. 

Сейчас полиция пытается установить и задержать подозреваемых, а жителей Ростовской области просят внимательно и осторожно относиться к компаниям, обещающим большую прибыль в короткие сроки.   

Ранее в Ростовской области из-за покупки криптовалюты у мошенников средств лишился пенсионер из Таганрога. 

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