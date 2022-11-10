Пенсионерка рассказала, что нашла сайт компании, которая предлагала зарабатывать за счет инвестиций в финансовую платформу. После изучения условий предложения женщина заполнила анкету, передав сайту свои контакты, после чего получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником этой компании. Мошенник рассказал ей об условиях сотрудничества и убедил женщину вложить в компанию более 1,14 миллиона рублей, перечислив накопления на названный им счет.