В ведомстве рассказали, что отдел полиции № 2 в Волгодонске получил заявление от 61-летней горожанки, которая стала жертвой обмана.
Пенсионерка рассказала, что нашла сайт компании, которая предлагала зарабатывать за счет инвестиций в финансовую платформу. После изучения условий предложения женщина заполнила анкету, передав сайту свои контакты, после чего получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником этой компании. Мошенник рассказал ей об условиях сотрудничества и убедил женщину вложить в компанию более 1,14 миллиона рублей, перечислив накопления на названный им счет.
Спустя время волгодончанка пыталась выяснить, когда получит прибыль, но номер лже-сотрудника компании оказался недоступен. Горожанка решила обратиться в полицию, где по факту происшествия возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.
Сейчас полиция пытается установить и задержать подозреваемых, а жителей Ростовской области просят внимательно и осторожно относиться к компаниям, обещающим большую прибыль в короткие сроки.
Ранее в Ростовской области из-за покупки криптовалюты у мошенников средств лишился пенсионер из Таганрога.