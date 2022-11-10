Виртуальная АТС «Ростелекома» знает способ повысить эффективность рекламы

«Коллтрекинг» — это инструмент digital-маркетинга, который помогает бизнесу определять наиболее успешные каналы продвижения и оптимально распределять рекламный бюджет.
Если раньше для использования услуги «Коллтрекинг» нужно было заключить отдельный договор, то теперь для удобства клиентов «Ростелеком» интегрировал эту услугу в облачную платформу, на которой работает телефония. И любой пользователь виртуальной АТС может самостоятельно подключить этот сервис.
Пользователи ВАТС так же получают доступ ко всем дополнительным возможностям коллтрекинга (включая опции «Лид» и «Чат»). Лид позволяет увеличить конверсию за счет размещения на сайте форм взаимодействия с посетителями, таких как оформление заявки, заказ обратного звонка или персональное предложение. Чат предлагает дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут звонить. Виджет онлайн-консультанта сопровождает посетителей на страницах сайта и отвечает на все вопросы.
— «Ростелеком» постоянно работает над развитием и совершенствованием экосистемы коммуникационных сервисов для корпоративных клиентов. Теперь услуга «Коллтрекинг» доступна всем пользователям виртуальной АТС, чтобы абсолютно каждый клиент мог минимизировать затраты на свою рекламу и определить наиболее перспективные каналы продвижения товаров и услуг, — поясняет директор проектов подразделения по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Александр Шляхтов.
На подключение номеров для коллтрекинга разработаны специальные условия. Все вызовы, переадресованные на номера ВАТС, остаются бесплатными.
Облачный сервис «Виртуальная АТС» работает в 645 населенных пунктах присутствия «Ростелекома». Прогрессивные возможности квалифицированного операторского класса обеспечивают потребности бизнеса клиентов любого масштаба.
С подробными условиями предоставления сервиса «Виртуальная АТС» и услуги «Коллтрекинг» можно ознакомиться на сайте rt.ru.
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