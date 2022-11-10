Виртуальная АТС «Ростелекома» знает способ повысить эффективность рекламы

Пользователи ВАТС так же получают доступ ко всем дополнительным возможностям коллтрекинга (включая опции «Лид» и «Чат»). Лид позволяет увеличить конверсию за счет размещения на сайте форм взаимодействия с посетителями, таких как оформление заявки, заказ обратного звонка или персональное предложение. Чат предлагает дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут звонить. Виджет онлайн-консультанта сопровождает посетителей на страницах сайта и отвечает на все вопросы.