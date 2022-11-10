Жительница в Ростове-на-Дону нападала на машины и запрещала проезд водителям

Ростовчанка останавливала проезжающие автомобили и спрашивала, почему водители здесь ездят. Она показала, что это ее не устраивает.
«Странная женщина бросается под колеса автомобилей, бьет по зеркалам и предъявляет претензии, что якобы никому нельзя передвигаться по ее улице», — написал автор.
Пользователей возмутило поведение женщины, они напомнили, что дороги предназначены для общего пользования.
«Забыл спросить у нее, как мне ехать. Совсем с ума сошла?», — прозвучало в комментариях.
Ранее в Ростове пьяный мужчина погнался за женщинами с детьми и устроил драку в автобусе.