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Жительница в Ростове-на-Дону нападала на машины и запрещала проезд водителям

Вчера, 05:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на улице 13-я Залповая местная жительница мешала проезду автомобилей, сообщили водители в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанка останавливала проезжающие автомобили и спрашивала, почему водители здесь ездят. Она показала, что это ее не устраивает.

«Странная женщина бросается под колеса автомобилей, бьет по зеркалам и предъявляет претензии, что якобы никому нельзя передвигаться по ее улице», — написал автор.

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Пользователей возмутило поведение женщины, они напомнили, что дороги предназначены для общего пользования.

«Забыл спросить у нее, как мне ехать. Совсем с ума сошла?», — прозвучало в комментариях.

Ранее в Ростове пьяный мужчина погнался за женщинами с детьми и устроил драку в автобусе.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Водитель#Происшествия
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