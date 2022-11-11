60-лет журналистского образования на Дону отметили всероссийской конференцией на базе

— Сегодня мы сталкиваемся с тем, что журналистка меняется под тотальным доминированием интернета в распространении контента. Журналистика - это способ подойти к выбору стратегии, как и чем руководствоваться в мире. И здесь нужно смотреть на подходы самой журналистики. Ведь ее задача не только информировать, но и работать в большом потоке информации, сохраняя культурный код и понимая, как именно работа журналиста формирует этот культурный код, — заявил Евгений Муханов.