60-лет журналистского образования на Дону отметили всероссийской конференцией на базе

Пленарное заседание состоялось в главном корпусе ЮФУ. С приветственными словами к собравшимся обратились президент ЮФУ Марина Боровская, проректор по стратегическому и инновационному развитию ЮФУ Евгений Муханов и директор ИФЖиМКК Гульнара Ломакина.
Как отметила Марина Боровская, это масштабное и важное событие не только для университета, но и для всего Юга России. Сегодня наступил момент, когда мы славим наших журналистов и гордимся ими, ведь именно они являются главными ньюсмейкерами сегодняшнего дня.
— В этот день мы вспоминаем всех наших партнеров и выпускников, а также педагогов, которые принесли в этот мир разумное, доброе, вечное и позволили нашим журналистам чувствовать себя уверенно в профессиональном мире. Тот профессиональный бренд по журналистике, который есть в нашем университете - высокая марка которую мы ценим и бережем, — поделилась с представителями СМИ Марина Боровская.
О важности мероприятия рассказал и проректор по стратегическому и инновационному развитию ЮФУ Евгений Муханов. По его словам, тема сегодняшней конференции глобальна и региональна одновременно.
— Сегодня мы сталкиваемся с тем, что журналистка меняется под тотальным доминированием интернета в распространении контента. Журналистика - это способ подойти к выбору стратегии, как и чем руководствоваться в мире. И здесь нужно смотреть на подходы самой журналистики. Ведь ее задача не только информировать, но и работать в большом потоке информации, сохраняя культурный код и понимая, как именно работа журналиста формирует этот культурный код, — заявил Евгений Муханов.
После пленарной дискуссии «Культура и ценности в региональной информационной политике: задачи медиа», эксперты и докладчики распределились на пять рабочих секций. В каждой из них рассматривались отдельные вопросы, от цифровой трансформации региональных СМИ до этнокультурного ландшафта журналистики регионов, где участники обсудили актуальные вопросы по формированию информационной повестки. Также докладчики выступили с инициативой издания сборника статей по итогам конференции, которая имеет все шансы, стать традиционной.