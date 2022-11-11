Напомним, запрет на полеты ввели с началом спецоперации на Украине 24 февраля, и в конце ноября исполнится уже девять месяцев с момента, как аэропорт Платов прекратил свою работу. Несмотря на это, недавно УК «Аэропорты регионов» разместила тендер на услуги по ликвидации вредителей на территории Платова.