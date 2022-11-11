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Аэропорт Платов в Ростове останется закрыт для самолетов до 21 ноября

Сегодня, 06:24
Фото: 1MI
В Ростове аэропорт Платов и еще 10 аэропортов юга России останутся закрыты из-за запрета на полеты гражданской авиации до 21 ноября, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило, что временный запрет на полеты над югом России продолжит действовать до 21 ноября 03.45 мск. Всего запрет будет распространяться на работу 11 аэропортов, включая ростовский Платов, а также аэровокзалы Краснодара, Геленджика и Симферополя.

Для осуществления рейсов остаются открытыми аэропорты Сочи, Волгограда и Минвод, а также аэровокзалы в Ставрополе и Москве. 

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Напомним, запрет на полеты ввели с началом спецоперации на Украине 24 февраля, и в конце ноября исполнится уже девять месяцев с момента, как аэропорт Платов прекратил свою работу. Несмотря на это, недавно УК «Аэропорты регионов» разместила тендер на услуги по ликвидации вредителей на территории Платова.

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