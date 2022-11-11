Александр Тарновский: ИИ, машинное обучение и блокчейн - будущее страховой отрасли

«Внедрение ИИ в процесс урегулирования убытков по каско стало знаковым событием как для ВСК, так и для отрасли в целом. Основная задача, которая теперь стоит перед менеджментом страховых компаний в ходе цифровизации — это оптимизация внутренних бизнес-процессов и улучшение взаимодействия с другими игроками автомобильного рынка, в том числе Станциями технического обслуживания (СТО), дилерскими центрами. К тому же, необходимо учитывать не только драйверы диджитализации — сейчас более 60% наших клиентов уже сейчас выбирают именно дистанционное урегулирование убытков, но и факторы, тормозящие полный переход в онлайн. Так, в некоторых регионах страхователи по-прежнему предпочитают оформлять страховые события в офисах компаний, кроме того, не во всех видах страхования на данный момент можно внедрить онлайн урегулирование. Однако в целом, искусственный интеллект в совокупности с машинным обучением, технологиями блокчейн станут локомотивами роста страховой отрасли», — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.