Чтобы исправить ситуацию, чиновники создали проект «Русский Азов». Он представляет собой интерактивные выставки, которые пройдут в исторических парках «Россия — Моя история» в нескольких городах страны, в том числе в Ростове. Там расскажут историю города Азов и Приазовья. Проект ориентировал на молодежь в возрасте от 12 до 35 лет.