Город Азов Ростовской области решил восстановить свое доброе имя. Власти города переживают, что его название теперь ассоциируется с украинскими нацбатальоном, что бросает тень на имидж города, создает его негативное восприятие.
Чтобы исправить ситуацию, чиновники создали проект «Русский Азов». Он представляет собой интерактивные выставки, которые пройдут в исторических парках «Россия — Моя история» в нескольких городах страны, в том числе в Ростове. Там расскажут историю города Азов и Приазовья. Проект ориентировал на молодежь в возрасте от 12 до 35 лет.
Проект уже стал победителем конкурса Национального фонда развития гуманитарного знания «Перспектива». Реализацию инициативы восстановления имиджа Азова оценили в 33,8 миллиона рублей.
Ранее жители Азова требовали извинений от Первого канала за фильм «„Азов“* головного мозга».
«Азов»* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.