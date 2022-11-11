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Азову нужно 34 млн рублей на восстановление имиджа, подпорченного боевиками ВСУ

Сегодня, 14:53
Фото: donland.ru
Азов - город воинской славы
На восстановление своего имиджа городу Азову в Ростовской области нужно 33 миллиона рублей, соответствующий грант городу выделил Национальный фонд развития гуманитарного знания.

Город Азов Ростовской области решил восстановить свое доброе имя. Власти города переживают, что его название теперь ассоциируется с украинскими нацбатальоном, что бросает тень на имидж города, создает его негативное восприятие.

Чтобы исправить ситуацию, чиновники создали проект «Русский Азов». Он представляет собой интерактивные выставки, которые пройдут в исторических парках «Россия — Моя история» в нескольких городах страны, в том числе в Ростове. Там расскажут историю города Азов и Приазовья. Проект ориентировал на молодежь в возрасте от 12 до 35 лет.

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Проект уже стал победителем конкурса Национального фонда развития гуманитарного знания «Перспектива». Реализацию инициативы восстановления имиджа Азова оценили в 33,8 миллиона рублей.

Ранее жители Азова требовали извинений от Первого канала за фильм «„Азов“* головного мозга».

«Азов»* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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