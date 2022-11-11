Неудобный вопрос
История наглядно показывает, что никакие события не были препятствием для празднования Нового года. В сознании людей новогодний праздник наделен определенным символическим смыслом. Ведь за ним неизбежно должны последовать позитивные перемены. Даже в условиях Великой Отечественной войны во всех домах старались наряжать праздничные елки. Да и на фронте в честь праздника нередко выступали с концертом агитбригады и ансамбли художественной самодеятельности.
«Исторически, во времена войн, концерты проходили всегда. При любых обстоятельствах и в любых местах», - отмечает политик и публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
С политическим деятелем соглашаются и ростовские психологи. Они добавляют, что в сложных условиях людям необходим всплеск положительных эмоций.
В пресс-службе правительства Ростовской области подчеркнули, что в муниципальных образованиях региона пройдут локальные праздничные мероприятия на Новый год. Однако по информации Управления культуры Ростова, никаких масштабных культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года, в городе не планируется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что сэкономленные на праздновании Нового года средства ростовчане предложили направить на поддержку участников СВО. Однако будет ли так на самом деле — редакции выяснить не удалось. Этот вопрос, заданный в официальных запросах администрации города и правительству региона, остался без ответа.
По информации пресс-службы, из всех новогодних развлечений в донском крае оставлены только «елки» для детей - губернаторская новогодняя и рождественская. На сладкие подарки для маленьких зрителей в областном бюджете выделено порядка двух миллионов рублей.
Коронавирус или солидарность
Ростовчане, которые не успевают дома подготовить новогодний стол, отдают предпочтение кафе и ресторанам. Оказалось, что в этом году многие ростовские рестораны решили не работать в новогоднюю ночь. Например, от празднования отказались St. Tropez, SanRemo, La Fabbrica. Объяснить причину закрытия на новогоднюю ночь менеджеры затруднились. Все единогласно ответили, что таково решение руководства.
Опрошенные на улице горожане не удивились происходящему.
«Последние годы рестораны не работали в новогоднюю ночь. Их же еще из-за коронавируса закрыли», - поделились мнением одни.
Другие пожимали плечами, полагая, что заведения общепита не захотели работать из-за солидарности к участникам СВО.
Тем не менее, корреспондент RostovGazeta обнаружил в донской столице несколько мест, где можно отметить новогодний праздник.
Так, депозит празднования Нового года в ресторане «Высота 5642» на Набережной составляет 3500 рублей с человека. Однако отдохнуть в узком семейном кругу здесь не получится — столик бронируют только компаниям от 10-и человек.
Самый бюджетный вариант празднования новогодней ночи предложен в кафе «Сказка» на Коммунистическом. Стоимость входа здесь составит 1500 рублей с человека. Однако какой будет концертная программа, объяснить не смогли.
«До нового года еще далеко», - сообщили в «Сказке».
По отзывам ростовчан, самый оптимальный вариант празднования Нового 2023 года, по соотношению цена-качество, предлагается в трех местах Ростова.
В кафе «Смирнов» на левом берегу Дона — со стоимостью 4500 рублей для взрослых и 2800 для детей. В банкетном зале пляжа «Каррера» на Лесопарковой, где можно выбрать три меню, стоимостью от 2200 до 3500 рублей на человека. И в ресторане «Mozart Hall» - со стоимостью празднования 3800 рублей с человека.
Чему научила пандемия
Большинство из опрошенных корреспондентом RostovGazeta людей в возрасте 30-40 лет делятся мнением, что пандемия коронавируса научила не рассчитывать на проведение праздников в общественных местах.
По словам собеседников, намного интереснее провести Новый год «за пределами пыльного Ростова». Одни предпочитают снять квартиру для празднования на морском курорте, например, в Новороссийске. Другие — выезжают на базы отдыха внутри Донского края.
Однако, по данным турагенства, куда обратился корреспондент RostovGazeta, выбор мест в Ростовской области на Новый год невелик. В частности, на три дня можно отправиться в станицу Вешенская Шолоховского района. Стоимость такого тура составит 17, 8 тысяч рублей на одного человека.
Но предприимчивые жители Ростова знают, как можно сэкономить.
«В прошлом году мы сами бронировали номер на турбазе возле станицы Вешенской. Чудес от праздника не ждали, но самобытная культура казаков оказалось очень увлекательной. Ощущение было такое, будто попали в другой мир», - делится информацией ростовчанка Ирина.
Она рассказывает, что в станице удалось отпраздновать самый настоящий Новый год, с сугробами снега по колено.
«В Ростове же полноценного снега давно не было», - констатирует Ирина.
Собеседница добавляет, что никакой культурной программы ее компания заранее не планировала.
«В станице есть музей-заповедник и усадьба Шолохова. Мы договорились о посещении. Нам организовали поездку на тройке по лесу. Впечатления были незабываемые. Потом фотографировались в казачьих костюмах в снежном лесу, с лошадками. Такой праздник пришелся всем по душе», - вспоминает ростовчанка.
Стоимость проживания в номере на базах отдыха в станице Вешенской начинается от тысячи рублей в сутки. Правда, дешевые номера на конец декабря и начало января в октябре уже оказались раскуплены. Цена единого билета на посещение музея Шолохова, куда входит 10 экскурсий, составляет 900 рублей для взрослого и 500 рублей для школьника или студента.
Ростовчане добавляют, что также увлекательно можно отметить Новый год и в Семикаракорском районе. Там, помимо казачества, есть множество красивых храмов.
Жизнь «одним днем»
Из-за меняющихся событий, люди находятся в постоянно ожидании перемен. Одни едва справляются со стрессом. Другие предпочитают жить «одним днем». Третьи жалуются на рост цен и нехватку денег. Далеко на будущее — за месяц и, тем более, за полтора дорогостоящие поездки мало кто планирует.
Тем не менее, многие туры из Ростова в Крым с выездом 30 декабря, стоимостью в пределах 12 тысяч рублей с человека, уже раскуплены. В стоимость такого тура не входит новогодний банкет. Его предстоит оплачивать отдельно.
Примерно в таком же ценовом диапазоне на Новый год обойдется ростовчанам трехдневный тур в Сочи.
Из популярных новогодних направлений жителей Дона эксперты называют также и поездки в центральную часть России. Туда едут насладиться природой снежного зимнего леса. Например, стоимость тура в Тамбов начинается от 17,4 тысяч рублей на человека. Экскурсионная программа обещается масштабной. Помимо экскурсии по городу, ростовчан ждет посещение соборов, купеческих домов, мужского монастыря. А также поездка в Челнавский лес, конный клуб и деревенский пикник. Отдыхающие смогут покататься на лошадях и на санях. В рамках тура запланирована поездка в «Козлово урочище» - ныне город Мичуринск.
«Цены на новогодние праздники никогда не были бюджетными. Следует понимать, что по стоимости, они самые высокие в году. Цена начнет падать после новогодних праздников, с 10-15 января. Снизится практически в два раза», - делится информацией директор турагентства Максим Гурин.
Неприступные острова
Традиционное празднование Нового года за рубежом в этом году уже не пользуется массовым спросом у ростовчан. В тройке лидеров направлений — Индия, Эмираты и Египет.
Стоимость девятидневного тура на Гоа стартует от 182 тысяч рублей на двоих. Высокую цену эксперты объясняют длительным перелетом.
Едут ростовчане и в Турцию.
«В море зимой купаться холодно, но есть бассейны с подогретой водой», — констатирует Максим Гурин.
По словам собеседника, стоимость семидневного отдыха в Хургаде с вылетом 31 декабря составит 140 тысяч рублей на двоих.
Самая высокая цена для новогоднего отдыха — на Мальдивах и Сейшельских островах. Бюджетный вариант тура на Мальдивы начинается от 306 тысяч рублей на двоих за десять дней. Однако здесь включены только завтраки. Эксперты предупреждают, что немало денег потребуется взять с собой на питание, которое на Мальдивах обходится дорого.
Отдыхом на Сейшелах, по словам экспертов, ростовчане и вовсе интересуются крайне редко. Это обусловлено отсутствием прямого рейса, и, соответственно, дороговизной перелета. Стоимость такого тура начинается от 400 тысяч рублей на двоих.
«Вариантов для интересной встречи Нового года существует великое множество. Для этого совсем необязательно куда-то ехать и тратить много денег. Все-таки Новый год — это семейный праздник. Главное, чтобы было желание повеселиться. А создать праздничную атмосферу можно и дома. Для того, чтобы гости не заскучали, следует заранее продумать развлекательную программу с множеством интересных конкурсов и игр», — резюмирует аниматор Любовь Белых.
Едут ростовчане и в Турцию.
«В море зимой купаться холодно, но есть бассейны с подогретой водой», — констатирует Максим Гурин.
По словам собеседника, стоимость семидневного отдыха в Хургаде с вылетом 31 декабря составит 140 тысяч рублей на двоих.
Самая высокая цена для новогоднего отдыха — на Мальдивах и Сейшельских островах. Бюджетный вариант тура на Мальдивы начинается от 306 тысяч рублей на двоих за десять дней. Однако здесь включены только завтраки. Эксперты предупреждают, что немало денег потребуется взять с собой на питание, которое на Мальдивах обходится дорого.
Отдыхом на Сейшелах, по словам экспертов, ростовчане и вовсе интересуются крайне редко. Это обусловлено отсутствием прямого рейса, и, соответственно, дороговизной перелета. Стоимость такого тура начинается от 400 тысяч рублей на двоих.
«Вариантов для интересной встречи Нового года существует великое множество. Для этого совсем необязательно куда-то ехать и тратить много денег. Все-таки Новый год — это семейный праздник. Главное, чтобы было желание повеселиться. А создать праздничную атмосферу можно и дома. Для того, чтобы гости не заскучали, следует заранее продумать развлекательную программу с множеством интересных конкурсов и игр», — резюмирует аниматор Любовь Белых.