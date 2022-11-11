«Вариантов для интересной встречи Нового года существует великое множество. Для этого совсем необязательно куда-то ехать и тратить много денег. Все-таки Новый год — это семейный праздник. Главное, чтобы было желание повеселиться. А создать праздничную атмосферу можно и дома. Для того, чтобы гости не заскучали, следует заранее продумать развлекательную программу с множеством интересных конкурсов и игр», — резюмирует аниматор Любовь Белых.