В ЗАГС Ростовской области отметили рост числа заключения браков. За первые десять месяцев 2022 года был зарегистрирован 24 251 брак. Это на 1904 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также ранее стало известно, какие имена чаще всего жители Ростовской области дают новорожденным малышам. Самыми популярными именами у мальчиков стали Александр, Михаил и Тимофей. Девочек же чаще всего называют Софиями, Софьями, Мариями и Аннами. Однако усиливается тенденция называть детей необычными именами, такими как Аристарх, Сирена, Ясногор и Фрейя.