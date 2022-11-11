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Чаще жениться и выходить замуж стали жители в Ростовской области

Сегодня, 13:14
Фото: unsplash.com
Свадьба

В Ростовской области стали чаще играть свадьбы в 2022 году

В Ростовской области за год выросло число браков, сообщает региональное управление ЗАГС.

В ЗАГС Ростовской области отметили рост числа заключения браков. За первые десять месяцев 2022 года был зарегистрирован 24 251 брак. Это на 1904 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Также ранее стало известно, какие имена чаще всего жители Ростовской области дают новорожденным малышам. Самыми популярными именами у мальчиков стали Александр, Михаил и Тимофей. Девочек же чаще всего называют Софиями, Софьями, Мариями и Аннами. Однако усиливается тенденция называть детей необычными именами, такими как Аристарх, Сирена, Ясногор и Фрейя.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Статистика
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