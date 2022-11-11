Также ранее стало известно, какие имена чаще всего жители Ростовской области дают новорожденным малышам. Самыми популярными именами у мальчиков стали Александр, Михаил и Тимофей. Девочек же чаще всего называют Софиями, Софьями, Мариями и Аннами. Однако усиливается тенденция называть детей необычными именами, такими как Аристарх, Сирена, Ясногор и Фрейя.