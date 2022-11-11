Эксперт рассказала, у кого из ростовчан вырастут доходы после 1 января

В Ростовской области с 1 января поднимут зарплаты сотрудникам государственных структур, а также тем жителям, чьи доходы зависят от МРОТ, об этом рассказала доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.