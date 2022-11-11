Эксперт рассказала, у кого из ростовчан вырастут доходы после 1 января

Posted 11 ноября 2022, 07:42
Published 11 ноября 2022, 07:42
Modified 11 ноября 2022, 07:44
Updated 11 ноября 2022, 07:44
В своем прогнозе для агентства экономической информации «Прайм» эксперт напомнила, что с Нового года, согласно действующему Трудовому кодексу РФ, в очередной раз повысят минимальный размер оплаты труда.
В свою очередь это отразится на дохода госслужащих, а также тех сотрудников, чей уровень зарплаты напрямую связан с МРОТ.
Людмила Иванова-Швец напомнила, что индексация зарплат в связи с ростом потребительских цен является обязанностью всех работодателей, однако в коммерческих организация решение об индексации зависит от фактических финансовых возможностей компании.
Так из года в год индексацию заработной платы выше уровня инфляции наблюдают в нефтегазовом секторе, а также тяжелой промышленности и банковском секторе.
Ранее в Ростове жители поделились, что каждому четвертому не хватает зарплаты даже на базовые потребности.