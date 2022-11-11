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Posted 11 ноября 2022, 07:42

Published 11 ноября 2022, 07:42

Modified 11 ноября 2022, 07:44

Updated 11 ноября 2022, 07:44

Эксперт рассказала, у кого из ростовчан вырастут доходы после 1 января

11 ноября 2022, 07:42
В Ростовской области с 1 января поднимут зарплаты сотрудникам государственных структур, а также тем жителям, чьи доходы зависят от МРОТ, об этом рассказала доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В своем прогнозе для агентства экономической информации «Прайм» эксперт напомнила, что с Нового года, согласно действующему Трудовому кодексу РФ, в очередной раз повысят минимальный размер оплаты труда. 

В свою очередь это отразится на дохода госслужащих, а также тех сотрудников, чей уровень зарплаты напрямую связан с МРОТ. 

Людмила Иванова-Швец напомнила, что индексация зарплат в связи с ростом потребительских цен является обязанностью всех работодателей, однако в коммерческих организация решение об индексации зависит от фактических финансовых возможностей компании.

В 2022 году цены в Ростовской области росли быстрее, чем зарплаты местных жителей
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Так из года в год индексацию заработной платы выше уровня инфляции наблюдают в нефтегазовом секторе, а также тяжелой промышленности и банковском секторе.

Ранее в Ростове жители поделились, что каждому четвертому не хватает зарплаты даже на базовые потребности. 

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