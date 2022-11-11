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Эксперт рассказала о возможности получения компенсации из-за лая собак в Ростове

Сегодня, 12:05
Фото: unsplash.com
Собака смотрит вопрошающе
Компенсацию из-за лая соседской собаки по суду в Ростовской области получить практически невозможно, сообщила RostovGazeta общественный инспектор в области обращения с животными Лариса Кандаурова.

Первый кассационный суд в России показал, что люди могут требовать компенсацию у соседей за громкий лай их домашних питомцев. Спор на эту тему произошел между двумя жительницами в Липецке. Суд постановил, что нарушение прав на отдых может быть основанием для удовлетворения иска о взыскании морального вреда.

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Однако в Ростовской области такая судебная практика, по словам экспертов, будет спорной и неуместной. Зоозащитники поясняют, в существующих федеральном и региональных законах о тишине есть перечни источников шума. В одних регионах лай собаки занесен в этот перечень. Но в ростовском законодательстве его нет.

«Я изучала судебную практику и заметила, что юристы по смысловой идеологии часто приравнивают собачий лай к плачу ребенка. Ведь и то, и другое — не контролируемо», - отмечает Лариса Кандаурова.

Ребенок плачет
Фото: unsplash.com

Общественный инспектор добавляет, что для рассмотрения подобных дел придется неоднократно замерять децибелы собачьего лая. При этом так, чтобы было понятно — собаку не провоцируют.

«Но если специалист встанет с прибором для замера, то собака всегда будет лаять, как она лает на любого чужого человека. Грамотный юрист на суде обратит на это внимание», - делится мнением собеседница.

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По ее словам, замеры громкого лая должны проводиться в разное время суток. Например, если днем, с восьми утра до 23.00 мск, то нарушением в Ростове считается превышение 55 децибелов. А в ночное время нельзя превышать 45 децибелов.

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