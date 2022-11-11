Эксперт рассказала о возможности получения компенсации из-за лая собак в Ростове

Первый кассационный суд в России показал, что люди могут требовать компенсацию у соседей за громкий лай их домашних питомцев. Спор на эту тему произошел между двумя жительницами в Липецке. Суд постановил, что нарушение прав на отдых может быть основанием для удовлетворения иска о взыскании морального вреда.