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Гендиректор Страхового Дома ВСК рассказал о развитии направления киберстрахования

Сегодня, 06:35
Мировой рынок страхования киберрисков через 6 лет может достигнуть объема свыше 26 млрд $. Об этом свидетельствует анализ, проведенный Vantage Market Research.

Глава Страхового Дома ВСК Александр Тарновский считает, что в нашей стране на рост такого направления негативно влияют несколько факторов, пишет newsnn.ru.

В первую очередь, это отсутствие узкопрофильных специалистов, которые могли бы оценивать киберриски, незначительная востребованность у владельцев малых и средних предприятий (МСП) на соответствующие страховые услуги, а также недоработанное в данной области законодательство, которое обязано контролировать последствия киберпреступлений. О таких факторах приоритетной значимости Тарновский рассказал в рамках своего выступления на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 «Границы кибербезопасности: есть ли они?».

Пока в России наблюдается острый дефицит универсальных специалистов, которые владели бы навыками андеррайтинга, информационной безопасности и продаж. Для подготовки таких экспертов необходимо основать новое учебное заведение, в стенах которого можно было бы заняться обучением по оценке киберрисков.

Еще одно направление, которое застраховало бы бизнес от цифровых мошенников, – аудит киберрисков. Пока МСП не уделяют данному направлению должного внимания, а крупные организации не могут в полной мере прогнозировать последствия киберпреступлений. А между тем стратегии деятельности кибермошенников на сегодняшний день превышают число инструментов для обеспечения кибербезопасности.

Учитывая такое положение дел, предпринимателям важно объективно анализировать достоинства и недочеты своих компаний с точки зрения угрозы спланированных хакерских атак.

Помимо этого, весомым толчком для модернизации рынка киберстрахования может стать изменение законов в части ответственности предприятий за утечку конфиденциальных сведений. На данный момент штраф за такое нарушение в среднем составляет 60 тысяч рублей.

При разработке инициативы по страхованию от киберрисков страховые компании должны опираться на ряд факторов – уровень информационной защиты организации, подготовленность всех IT-процессов компании, величину штата сотрудников в области информационной безопасности, сумму инвестирования в цифровую защиту, особенности конкретной цифровой инфраструктуры.

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