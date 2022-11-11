Гендиректор Страхового Дома ВСК рассказал о развитии направления киберстрахования

В первую очередь, это отсутствие узкопрофильных специалистов, которые могли бы оценивать киберриски, незначительная востребованность у владельцев малых и средних предприятий (МСП) на соответствующие страховые услуги, а также недоработанное в данной области законодательство, которое обязано контролировать последствия киберпреступлений. О таких факторах приоритетной значимости Тарновский рассказал в рамках своего выступления на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 «Границы кибербезопасности: есть ли они?».