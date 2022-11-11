Без операционных
В администрации Ростова рассказали, что не планируют оборудовать операционные в бомбоубежищах при больницах. Также СМИ стало известно, что никаких мероприятий по переоборудованию в операционную укрытия на территории больницы имени Семашко не проводили.
Вышестоящие инстанции города не получали распоряжений об оборудовании дополнительных помещений медицинского назначения на территории больниц.
Напомним, до этого ростовчан напугали надписи «Укрытие», появившиеся на многоэтажных домах города. Власти заверили горожан, что надписи появились в рамках плановой инвентаризации помещений.
Новый «Человек-паук»
В Ростове на проспекте Малиновского очевидцы засняли на видео мужчину, прыгавшего с фуры на фуру. В соцсетях его прозвали «Человеком-пауком».
Любитель экстрима был одет в желтый свитер и сначала залез на крышу учебной машины, после чего перепрыгнул на проезжавшую рядом фуру и зацепился на боковой стороне кузова. Далее молодой человек вскарабкался на крышу грузовика, а на светофоре перепрыгнул на другую фуру.
Однако приключения «Человека-паука» остановили сотрудники ДПС. Они быстро приехали на место происшествия и пытались поймать экстремала. Он оказал сопротивление, используя перцовый баллончик, после чего перепрыгнул на другой ехавший мимо большегруз. В конце концов, мужчина не удержался и при очередном прыжке упал. Только после этого его удалось задержать.
Первый снег
Ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова рассказала, когда жители региона увидят первый снег. Выяснилось, что сначала он ожидается на севере области. Однако к концу следующе недели, после 15 ноября, снег может на небольшой срок выпасть и в Ростове.
Эксперт уточнила, что температура воздуха в регионе задержится на отметке около нуля, и в среднем будет колебаться от слабоотрицательной до слабоположительной.