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Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена

Сегодня, 15:24
Фото: unsplash.com
Девушка с лошадью на снегу
Ростовские власти заявили, что не планируют оборудование операционных в бомбоубежищах при больницах, тем временем в самом городе очевидцы сняли на видео мужчину, который прыгал по фурам, а синоптики рассказали, когда в регионе ждать первый снег.

Без операционных

В администрации Ростова рассказали, что не планируют оборудовать операционные в бомбоубежищах при больницах. Также СМИ стало известно, что никаких мероприятий по переоборудованию в операционную укрытия на территории больницы имени Семашко не проводили.

Вышестоящие инстанции города не получали распоряжений об оборудовании дополнительных помещений медицинского назначения на территории больниц.

Напомним, до этого ростовчан напугали надписи «Укрытие», появившиеся на многоэтажных домах города. Власти заверили горожан, что надписи появились в рамках плановой инвентаризации помещений.

В Ростове опровергли информацию о появлении операционных в бомбоубежищах больниц
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Новый «Человек-паук»

В Ростове на проспекте Малиновского очевидцы засняли на видео мужчину, прыгавшего с фуры на фуру. В соцсетях его прозвали «Человеком-пауком».

Любитель экстрима был одет в желтый свитер и сначала залез на крышу учебной машины, после чего перепрыгнул на проезжавшую рядом фуру и зацепился на боковой стороне кузова. Далее молодой человек вскарабкался на крышу грузовика, а на светофоре перепрыгнул на другую фуру.

Однако приключения «Человека-паука» остановили сотрудники ДПС. Они быстро приехали на место происшествия и пытались поймать экстремала. Он оказал сопротивление, используя перцовый баллончик, после чего перепрыгнул на другой ехавший мимо большегруз. В конце концов, мужчина не удержался и при очередном прыжке упал. Только после этого его удалось задержать.

"Человек-паук" на Малиновского в Ростове
Видео: Соцсети
В Ростове местный «Человек-паук» пытался уйти от полиции по крышам большегрузов
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Первый снег

Ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова рассказала, когда жители региона увидят первый снег. Выяснилось, что сначала он ожидается на севере области. Однако к концу следующе недели, после 15 ноября, снег может на небольшой срок выпасть и в Ростове.

Эксперт уточнила, что температура воздуха в регионе задержится на отметке около нуля, и в среднем будет колебаться от слабоотрицательной до слабоположительной.

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