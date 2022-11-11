Однако приключения «Человека-паука» остановили сотрудники ДПС. Они быстро приехали на место происшествия и пытались поймать экстремала. Он оказал сопротивление, используя перцовый баллончик, после чего перепрыгнул на другой ехавший мимо большегруз. В конце концов, мужчина не удержался и при очередном прыжке упал. Только после этого его удалось задержать.