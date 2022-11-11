Спикер подчеркивает, что сильных амплитуд в разнице температур на Дону не наблюдается. Самая низкая температура в Ростове за столетний период была зафиксирована в январе 1940 года, и составила -31,9 градусов. А летний максимум тепла - в июле 2020 года, составив 40,2 градуса. При этом самая холодная зима в Ростове наблюдалась в 1954 году при средней температуре воздуха -11,5 градусов. А самое жаркое лето — в 2010 году при средней температуре 26,1 градусов.