По словам собеседника, климат цикличен, и он непрерывно изменяется. Причин потепления две. В первую очередь, это природные процессы, которые происходят в атмосфере. И вторая причина — антропогенный фактор, связанный с деятельностью человека.
«За столетний период температура в Ростовской области действительно поднялась более чем на 0,6 градусов. Но определить на сколько она изменилась в результате действия человечества невозможно», - отмечает Александр Иошпа.
Спикер подчеркивает, что сильных амплитуд в разнице температур на Дону не наблюдается. Самая низкая температура в Ростове за столетний период была зафиксирована в январе 1940 года, и составила -31,9 градусов. А летний максимум тепла - в июле 2020 года, составив 40,2 градуса. При этом самая холодная зима в Ростове наблюдалась в 1954 году при средней температуре воздуха -11,5 градусов. А самое жаркое лето — в 2010 году при средней температуре 26,1 градусов.