rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове

Сегодня, 08:20
Фото: donland.ru
Утки в ростовских водоемах
Тенденция повышения температуры наблюдается в Ростовской области за минувшее столетие, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

По словам собеседника, климат цикличен, и он непрерывно изменяется. Причин потепления две. В первую очередь, это природные процессы, которые происходят в атмосфере. И вторая причина — антропогенный фактор, связанный с деятельностью человека.

«За столетний период температура в Ростовской области действительно поднялась более чем на 0,6 градусов. Но определить на сколько она изменилась в результате действия человечества невозможно», - отмечает Александр Иошпа.

Ростовчан предупредили о дефиците воды и заболеваниях из-за изменения климата
Узнать подробнее

Спикер подчеркивает, что сильных амплитуд в разнице температур на Дону не наблюдается. Самая низкая температура в Ростове за столетний период была зафиксирована в январе 1940 года, и составила -31,9 градусов. А летний максимум тепла - в июле 2020 года, составив 40,2 градуса. При этом самая холодная зима в Ростове наблюдалась в 1954 году при средней температуре воздуха -11,5 градусов. А самое жаркое лето — в 2010 году при средней температуре 26,1 градусов.

В Ростовской области на выходных ожидается пасмурная и дождливая погода
Узнать подробнее
Читайте также:
Синоптик Елена Назарова рассказала, каким будет ноябрь в Ростовской областиСиноптики: в европейской часть России погода будет переменчивойСиноптики рассказали о первых заморозках в центральной части России
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Погода#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Климат#Как изменится климат#Климат за 100 лет
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12