Видео сняла одна из жительниц города и разместила его в соцсети. Как говорит автор видео, укрытие обустроили местные власти. То, что это именно убежище, сообщают надписи и стрелки-указатели на стенах дома
Женщина возмутилась тому, что ступеньки в укрытие разрушены.
«Как мы должны спускаться, вам самим не смешно?», — спрашивает автор видео.
Кроме того, дверь в убежище повреждена, в ней видно большие дыры.
Ранее стало известно, что в Ростовской области срочно приводят в порядок все защитные сооружения гражданской обороны.