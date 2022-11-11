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На опасное для людей бомбоубежище пожаловались жители в Ростовской области

Сегодня, 06:57
Фото: ТГ канал Подслушано Каменск-Шахтинский
Укрытие в Каменск-Шахтинске
На опасное состояние укрытия в доме № 6 на улице Строителей в микрорайоне Заводской пожаловались жители Каменска-Шахтинского.

Видео сняла одна из жительниц города и разместила его в соцсети. Как говорит автор видео, укрытие обустроили местные власти. То, что это именно убежище, сообщают надписи  и стрелки-указатели на стенах дома

Женщина возмутилась тому, что ступеньки в укрытие разрушены.

«Как мы должны спускаться, вам самим не смешно?», — спрашивает автор видео.

Кроме того, дверь в убежище повреждена, в ней видно большие дыры.

Ростовчанам рассказали, где на территории города расположены бомбоубежища
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Ранее стало известно, что в Ростовской области срочно приводят в порядок все защитные сооружения гражданской обороны.



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