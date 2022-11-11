Как именно будут работать полицейские классы, Шпак не рассказал, но отметил, что такая практика существует в других российских регионах. В частности, в Норильске с 2008 года ученики полицейского класса углубленно изучают право, занимаются рукопашным боем, ходят на стрельбы и знакомятся в с работой различных подразделений МВД.