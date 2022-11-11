rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Начальник управления МВД Ростова Шпак хочет открыть полицейские классы для детей

Сегодня, 06:33
Фото: school36.irk.ru
Полицейская проводит урок в школе
В школах Ростова-на-Дону планируют открыть полицейские классы, сообщил начальник городского управления МВД Сергей Шпак.

Как рассказал Шпак в интервью телеканалу «Дон-ТР», вопрос уже обсудили с городской администрацией. Классы позволят детям рассмотреть работу в полиции как свою будущую профессию.

 

В школы Ростова хотят вернуть курсы начальной военной подготовки
Узнать подробнее

Как именно будут работать полицейские классы, Шпак не рассказал, но отметил, что такая практика существует в других российских регионах. В частности, в Норильске с 2008 года ученики полицейского класса углубленно изучают право, занимаются рукопашным боем, ходят на стрельбы и знакомятся в с работой различных подразделений МВД.

Кроме того, в школы Ростова хотят вернуть курсы начальной военной подготовки.

Читайте также:
В Ростове на улице Вавилова рядом с военным городком построят школу на 1200 учениковВ микрорайоне Темерник в Ростове построят школу за два миллиарда рублейВ Ростове-на-Дону началось строительство новой школы в микрорайоне «Темерник»
#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12