Как выяснило следствие, весной этого года фигурант на основании информации о проверке в отношении главврача «Онкодиспансера» за получение вятки предложил заместителю главного врача стать посредником для передачи денежных средств в размере 40 миллионов рублей. За указанную сумму начальник отдела по борьбе коррупцией обещал уговорить полицию возбудить уголовное дело по более мягкой статье.