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Начальнику отдела по борьбе с коррупцией МВД в Таганроге предъявили обвинение

Сегодня, 12:02
Фото: tuva.sledcom.ru
Взятка
В Таганроге предъявили обвинение в совершении коррупционного преступления начальнику отделения №3 Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при МВД, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Как выяснило следствие, весной этого года фигурант на основании информации о проверке в отношении главврача «Онкодиспансера» за получение вятки предложил заместителю главного врача стать посредником для передачи денежных средств в размере 40 миллионов рублей. За указанную сумму начальник отдела по борьбе коррупцией обещал уговорить полицию возбудить уголовное дело по более мягкой статье.

Кроме того, фигурант обещал не передавать материалы, подтверждающие противоправные действия главврача, в Следком.

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В настоящее время глава начальнику отдела по борьбе коррупцией находится под стражей, идет следствие.




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