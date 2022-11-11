Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону

Вскоре Нахаловку стали именовать Новым поселением. Вот как это описывает Чалхушьян: «С 1 мая 1884 года название «Нахаловка» − уничтожается и эта часть называется − «Новое поселение». Несмотря на встречавшееся препятствие как среди населения, сначала неохотно свыкавшегося с необходимостью подчиниться постановлению Думы, так и в неблагоприятной погоде, препятствовавшей в августе, по случаю дождей, строительным работам, контора, открывшая свои действия 1 мая 1884 года, к 20 октября того же года из числа 55 кварталов, подлежащих урегулированию, совершенно упорядочила 36 кварталов, в которых нарезала и отвела согласно плану 493 дворовых места, сборов же к этому времени поступило 20919 р. 20 к. 15 же сентября 1885 года контора совсем закрыта: поселение вполне благоустроено, разбито на правильные кварталы и все постройки, подлежавшие сносу, перенесены в плановые места. Успех действий конторы был необычайный».