Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону

То есть население современного села Чалтырь больше, чем тогда жило людей в Ростове!
Почему же такая небольшая численность населения была в Ростове? Потому как наш город был основан вначале как таможня. Напомню, что датой основания города считается 1749 год. Именно тогда, 15 декабря, по Указу (грамоте) императрицы Елизаветы Петровны была учреждена Темерницкая таможня. Но таможня − это еще не полноценный город. Конечно, численному развитию Ростова способствовало строительство крепости Димитрия Ростовского. Окончание строительства крепости датируется 1763 годом. Она располагалась в границах нынешних улиц М. Горького и Станиславского, переулка Крепостного и проспекта Чехова.
Полуденка
С моей точки зрения, определенную роль в основании и развитии современного Ростова сыграла Полуденка, ставшая впоследствии Полуденным форштадтом крепости. Это было небольшое поселение. Некоторые исследователи писали, что там жило всего несколько десятков семей. Считается, что изначально в Полуденке жили разные люди, в том числе и беглые, малороссы.
На мой взгляд, наиболее точное описание расположения Полуденки дает известный ученый и архитектор, заслуженный строитель РСФСР, кстати, уроженец Нахичевани-на-Дону, Оганес (Ованес) Хачатурович Халпахчьян.
В монографии «Архитектура Нахичевани-на-Дону» он писал так: «Принятая для Нахичевани регулярная планировка соответствовала существовавшей планировке Полуденки, органически слившись с городом, в котором она составила его юго-западную часть. Улицы Полуденки образовали линии, позднее названные: Нижняя Нольная, 1-я, 3-я, 5-я, 7-я, 9-я, 11-я и 13-я, идущие от берегового обрыва местами до 1-й Никольской (сейчас Листопадова), 1-й Успенской (Пролетарской) и 1-й Федоровской (Мясникова) улиц». (О.Х. Халпахчьян. «Архитектура Нахичевани-на-Дону». Ереван. «Айастан». 1988. Стр. 15−16)
Жители Полуденки занимались рыболовством. Но это и логично. Чем им еще было заниматься, живя возле реки Дон?
Далее по Указу Екатерины Великой Полуденка стала юго-западной частью армянского города Нор Нахичеван (впоследствии Нахичевани-на-Дону). Напомню, что в 1779 году по указу императрицы Екатерины II армянами − переселенцами из Крыма был основан Нор Нахичеван (ставший Нахичеванью-на-Дону), который с момента своего основания получил официальный статус города. И, как мы уже знаем, в его состав и вошла небольшая Полуденка. Кстати, город Нахичеван бурно развивался рядом с соседним Ростовом, экономически креп и к середине XIX века стал одним из самых крупных городов юга России, внеся огромный вклад в развитие экономики и культуры Дона.
Слияние с Нахичеванью, Александровкой и Гниловской
В конце декабря 1928 года было принято решение объединить два города в единый город Ростов-на-Дону. В январе 1929 года вышло постановление «О слиянии городов Ростова и Нахичевани-на-Дону Северо-Кавказского края в один город с присвоением ему наименования Ростов-на-Дону, о выделении города Ростова-на-Дону из состава донского округа и перенесении центра донского округа». Какое-то время в нашем городе существовал Нахичеванский район. Но в том же 1929 году Нахичеванский район, который в документах часто именовали Нахрайон (территория бывшего города Нахичевань-на-Дону) был переименован в Пролетарский.
В 1961 году в состав Пролетарского района города Ростова-на-Дону была включена станица Александровская. Кстати, эта станица была основана еще в 1743 году как поселение Рогов Стан. В 1776 году здесь по распоряжению войскового правления Всевеликого Войска Донского поселились казаки упраздненного Дмитриевского полка. Этот полк называли еще Доломановским. Считается, что впоследствии станица стала именоваться Александровской в честь наследника престола, будущего императора Александра I.
Есть еще одно уникальное место в нашем городе − станица Гниловская. Это казачье поселение Гнилая Тоня было основано в 1747 году. А с 1797 года ее стали именовать Гниловской.
В августе 1930 года поселок Гниловской вошел в состав Ростова-на-Дону, а решением горисполкома от 4 марта 1954 года № 340 поселок был присоединен к Железнодорожному району города.
Нахаловка
Особый район в нашем городе − это Нахаловка. Во второй половине девятнадцатого века город Ростов-на-Дону стал бурно экономически развиваться, увеличивалось и население города. Именно тогда и появился на окраине города район Нахаловка. Дома здесь строились стихийно и самовольно. Говорят, что буквально за ночь могли возвести жилище.
В книге «Прошлое Ростова», которую написал И.А. Кузнецов в 1897 году, отмечено, что пустырь Нахаловки был определен еще в середине девятнадцатого века как место для скотобоен и ветряных мельниц. Вокруг пустыря наспех строили жилье. А когда надобность в ветряных мельницах и скотобойнях отпала, то тут началось массовое строительство незаконного жилья.
Порядок здесь навел легендарный ростовский голова Андрей Матвеевич Байков. Он упорядочил застройку, дал возможность за умеренную плату легализовать жилье.
Известный общественный деятель и гласный Нахичеванской Думы Григорий Чалхушьян в своей работе «История города Ростова-на-Дону» о Нахаловке и деяниях ростовского головы писал так: «Мы видим, что в Новом Ростове возникло целое поселение Нахаловка, возникшее без всякого плана с несоответствующими своему назначению и весьма неправильными улицами и переулками. Городская земля самовольно была застроена, дохода не давала и в то же время безобразила своим видом город. С урегулирования Нахаловки А.М. Байков и начал свою деятельность. 16 апреля 1884 года выработан окончательно проект правил упорядочения, а равно пользования и выкупа самовольно застроенных в Нахаловке земель, а 17 апреля представлен Думе вместе с планом урегулирования населения сообразно Высочайше утвержденному на г. Ростов плану».
Вскоре Нахаловку стали именовать Новым поселением. Вот как это описывает Чалхушьян: «С 1 мая 1884 года название «Нахаловка» − уничтожается и эта часть называется − «Новое поселение». Несмотря на встречавшееся препятствие как среди населения, сначала неохотно свыкавшегося с необходимостью подчиниться постановлению Думы, так и в неблагоприятной погоде, препятствовавшей в августе, по случаю дождей, строительным работам, контора, открывшая свои действия 1 мая 1884 года, к 20 октября того же года из числа 55 кварталов, подлежащих урегулированию, совершенно упорядочила 36 кварталов, в которых нарезала и отвела согласно плану 493 дворовых места, сборов же к этому времени поступило 20919 р. 20 к. 15 же сентября 1885 года контора совсем закрыта: поселение вполне благоустроено, разбито на правильные кварталы и все постройки, подлежавшие сносу, перенесены в плановые места. Успех действий конторы был необычайный».
Легендарный голова Байков
Надо сказать, что именно при голове Байкове город Ростов стал одним из самых крупных на юге России. Его население увеличилось в несколько раз.
В журнале «Донской временник» приводятся данные «Статистического сборника по г. Ростову-на-Дону. 1914».
Так вот, если мы обратимся к этим данным, то узнаем, что жителей на территории современного Ростова в 1762 году было 1600 человек. В 1809 году − 3000 человек.
Армяне-переселенцы из Крыма по Указу императрицы Екатерины Великой основали город Нор Нахичеван при крепости Святителя Димитрия Ростовского. И в начале девятнадцатого века Нахичеван и по численности, и по экономическому развитию опережал Ростов. Но все изменилось при голове Байкове.
По данным «Статистического сборника по г. Ростову-на-Дону. 1914», в 1886 году в Ростове уже жило 80 тысяч человек.
Конечно, бурному развитию города способствовало появление железнодорожного вокзала. Между прочим, первоначально предполагалось возвести железнодорожный вокзал не в Ростове-на-Дону, а в более крупном и экономически развитом соседнем городе Нахичевани-на-Дону.
И хотя само открытие вокзала произошло не в период правления Байкова (Андрей Матвеевич с перерывами возглавлял наш город), но он многое сделал для того, чтобы железнодорожный вокзал в нашем городе был.
Вот как о Байкове писал гласный Нахичеванской Думы, публицист и известный общественный деятель Григорий Чалхушьян в газете «Донская пчела» (24 сентября 1889 года) в статье «Венок на свежую могилу»: «Бесспорно, что ни один городской голова в России не сделал для своего города столько, сколько сделал А.М. Байков для Ростова-на-Дону. Будем же надеяться, что благодарное потомство по достоинству оценит все его бесчисленные заслуги».
Я тоже, как и Чалхушьян, считаю, что, рассказывая о том, как численно рос и развивался город Ростов-на-Дону, мы не можем не вспомнить легендарного голову Андрея Матвеевича Байкова, без которого наш город никогда бы не стал столицей юга России.
Георгий Багдыков